Calor extremo en la Costa Atlántica: una mujer sufrió graves quemaduras en los pies por la arena caliente y fue atendida de urgencia

Una mujer de alrededor de 30 años tuvo que ser asistida de emergencia luego de sufrir quemaduras severas en la planta de los pies al caminar descalza sobre la arena extremadamente caliente en una playa de Valeria del Mar, en plena ola de calor.

El episodio ocurrió durante una jornada con temperaturas cercanas a los 40 °C, cuando la arena alcanzó niveles peligrosos por la exposición prolongada al sol. Según se informó, la mujer se encontraba celebrando su cumpleaños junto a amigas y, en un momento, decidió sacarse el calzado para correr hacia el mar. Al intentar regresar, el intenso calor de la arena le provocó un fuerte dolor y lesiones inmediatas.

Testigos relataron que la mujer comenzó a gritar y a perder estabilidad, mientras la piel de sus pies presentaba lesiones visibles y profundas. Rápidamente intervino personal del balneario y un guardavidas, quienes le brindaron las primeras atenciones hasta la llegada del servicio médico.

Debido a la gravedad de las quemaduras, fue trasladada para recibir atención especializada, ya que presentaba ampollas y desprendimiento de la piel, compatibles con quemaduras de consideración.

Desde el balneario indicaron que no se trató de un caso aislado y que, durante esa misma jornada, otras personas debieron ser asistidas por quemaduras leves y molestias, producto de la alta temperatura de la arena.

El hecho volvió a encender la alerta sobre los riesgos del calor extremo en zonas turísticas, donde no solo se incrementan los casos de deshidratación o golpes de calor, sino también lesiones por contacto con superficies recalentadas, como la arena, veredas o pasarelas.

Especialistas recomiendan utilizar calzado adecuado, evitar caminar descalzo en horarios de mayor radiación solar y prestar atención a las condiciones climáticas durante jornadas de temperaturas elevadas.