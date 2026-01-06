¡Atención, padres! Ya está el calendario escolar de 2026 en la Provincia de Buenos Aires

Mientras los chicos disfrutan de los regalos de Reyes y el verano recién empieza a tomar color, la planificación familiar no se toma vacaciones. Si estás organizando una escapada para febrero o simplemente querés saber cuándo tenés que tener listos los guardapolvos y uniformes, esta información es fundamental. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires confirmó el cronograma oficial para el Ciclo Lectivo 2026.

El objetivo de este año vuelve a ser claro: garantizar los 190 días de clases establecidos por el Consejo Federal de Educación. A continuación, te detallamos las fechas clave para que agendes y no te lleves sorpresas.

¿Cuándo empiezan las clases en la Provincia?

La fecha marcada en rojo en el calendario para la vuelta a las aulas en el territorio bonaerense es el lunes 2 de marzo de 2026.

Esta fecha aplica para la gran mayoría de los niveles y modalidades, incluyendo:

Nivel Inicial (Jardín de infantes)

(Jardín de infantes) Nivel Primario

Nivel Secundario (Orientada, Técnica y Agraria)

(Orientada, Técnica y Agraria) Educación Especial

Sin embargo, hay excepciones para los niveles superiores y de formación profesional, que suelen arrancar un poco más tarde para permitir las mesas de examen de febrero.

Ver también: Salarios Docentes: se activa la negociación clave de enero y Kicillof define el primer aumento del 2026

Fechas diferenciadas para Nivel Superior

Si tenés hijos en institutos terciarios o formación profesional, el cronograma es distinto:

Formación Profesional: Inicia el 9 de marzo .

Inicia el . Educación Superior (Terciarios, formación docente y técnica): Inicia el 16 de marzo.

Vacaciones de invierno 2026: ¿Cuándo caen?

Uno de los datos más buscados para planificar el descanso de mitad de año. El receso invernal en la Provincia de Buenos Aires será durante la segunda quincena de julio.

Del lunes 20 al viernes 31 de julio de 2026.

Tené en cuenta que estas fechas coinciden con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que facilita la logística para aquellas familias que viven en Provincia pero trabajan en Capital o viceversa.

Finalización del Ciclo Lectivo

¿Cuándo terminan las clases? Este año el calendario se extiende casi hasta las Fiestas para cumplir con la normativa de días efectivos de clase.

Fin de clases: Martes 22 de diciembre de 2026.

Ver también: Paritarias en Provincia de Buenos Aires: arranca una semana clave para definir el aumento a estatales y docentes

Feriados y fines de semana largos durante el ciclo escolar

Para que puedas organizar el año, estos son los feriados nacionales inamovibles y trasladables que van a cortar la semana escolar en 2026. Prestá atención a los fines de semana largos, ideales para el turismo interno.

Mes Fecha y Conmemoración Tipo de Feriado Marzo Lunes 23 (Fines turísticos) y Martes 24 (Día de la Memoria) Fin de semana XL (4 días) Abril Jueves 2 (Malvinas) y Viernes 3 (Viernes Santo) Fin de semana XL (4 días) Mayo Viernes 1 (Día del Trabajador) Fin de semana largo Mayo Lunes 25 (Revolución de Mayo) Fin de semana largo Junio Lunes 15 (Paso a la Inmortalidad de Güemes) Trasladado del 17/6 Junio Sábado 20 (Día de la Bandera) Inamovible Julio Jueves 9 (Independencia) y Viernes 10 (Fines turísticos) Fin de semana XL (4 días) Agosto Lunes 17 (Paso a la Inmortalidad de San Martín) Trasladable Septiembre Viernes 11 (Día del Maestro) Asueto escolar (Nivel Primario) Octubre Lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) Fin de semana largo Noviembre Lunes 23 (Soberanía Nacional) Trasladado del 20/11 Diciembre Lunes 7 (Fines turísticos) y Martes 8 (Inmaculada Concepción) Fin de semana XL (4 días)

Dato importante: Recordá que las escuelas pueden tener Jornadas Institucionales que suspendan las clases para los alumnos. Estas fechas suelen definirse mes a mes por cada institución, así que estate atento al cuaderno de comunicaciones o al grupo de WhatsApp de padres.

Podés consultar la normativa completa y las resoluciones oficiales en el sitio del Portal ABC (Dirección General de Cultura y Educación).

Recomendaciones para el inicio de clases

Ahora que ya sabés que el 2 de marzo es el gran día, te sugerimos:

Revisar la ficha de salud: No esperes a último momento para los aptos físicos. Los turnos con pediatras y oftalmólogos suelen colapsar en febrero. Documentación: Si tu hijo o hija cambia de nivel (de Jardín a Primaria o de Primaria a Secundaria), chequeá si te falta entregar algún papel en la secretaría. Útiles escolares: Aprovechá las promociones bancarias de verano; comprar con anticipación puede hacer una diferencia grande en el presupuesto familiar.

Preparate con tiempo y disfrutá lo que queda del verano. El ciclo 2026 ya está en marcha.