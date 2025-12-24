Se confirmó el Calendario Escolar 2026: fechas de inicio y vacaciones provincia por provincia

La planificación del ciclo lectivo 2026 ya es oficial. Tras las últimas reuniones del Consejo Federal de Educación y las resoluciones de las carteras educativas provinciales, las familias argentinas ya pueden organizar el próximo año. El objetivo central acordado es, nuevamente, garantizar el piso de 190 días de clase efectivos en todo el territorio nacional.

Si bien la mayoría de las jurisdicciones coincidirán en el inicio de clases en marzo, distritos clave como la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Mendoza han decidido adelantar el regreso a las aulas. A continuación, te detallamos el cronograma oficial confirmado para las principales provincias del país.

Fechas clave: ¿Cuándo empiezan las clases en 2026?

El esquema general establece que el grueso de las provincias iniciará el ciclo lectivo el lunes 2 de marzo. Sin embargo, hay excepciones importantes que buscan extender el calendario para cumplir con los objetivos pedagógicos.

Ciudad de Buenos Aires (CABA): Será de las primeras en comenzar. El Nivel Inicial y Primario arrancará el miércoles 25 de febrero , mientras que el Nivel Secundario lo hará el lunes 2 de marzo.

Será de las primeras en comenzar. El Nivel Inicial y Primario arrancará el , mientras que el Nivel Secundario lo hará el lunes 2 de marzo. Provincia de Buenos Aires (PBA): La Dirección General de Cultura y Educación confirmó que las clases comenzarán el lunes 2 de marzo para todos los niveles obligatorios.

La Dirección General de Cultura y Educación confirmó que las clases comenzarán el para todos los niveles obligatorios. Córdoba y Santa Fe: Ambas provincias de la región centro alinearon sus calendarios para iniciar también el 2 de marzo .

Ambas provincias de la región centro alinearon sus calendarios para iniciar también el . Mendoza: Al igual que CABA, tendrá un inicio escalonado. El 25 de febrero volverán a las aulas los niveles inicial, primario y primer año de secundaria. El resto de la secundaria se sumará el 2 de marzo.

Ver también: El Calendario Escolar 2026 en la Provincia de Buenos Aires: Lo que necesitás saber

Vacaciones de invierno 2026: el mapa del receso invernal

Como es tradición, el receso invernal se dividirá en dos grandes grupos para favorecer el movimiento turístico nacional y evitar la saturación de destinos. Este año, las fechas confirmadas muestran claramente esta división:

Grupo 1: Del 6 al 17 de julio

En este primer turno entrarán provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Luis (entre otras). Estas jurisdicciones tendrán su descanso durante las primeras semanas de julio.

Ver también: Feriados 2026 en Argentina: el calendario completo y cuándo caen los fines de semana largos

Grupo 2: Del 20 al 31 de julio

Aquí se concentran los distritos con mayor densidad de población. Tanto la Ciudad de Buenos Aires (CABA) como la Provincia de Buenos Aires han fijado su receso para la segunda quincena de julio. Esto significa que las familias bonaerenses y porteñas compartirán las mismas fechas de vacaciones.

Casos especiales

Provincias como Salta han optado por un esquema intermedio, fijando su receso del 13 al 24 de julio, despegándose parcialmente de los grandes centros urbanos.

¿Cuándo terminan las clases?

La finalización del ciclo lectivo varía levemente según la jurisdicción, pero todas apuntan a mediados o fines de diciembre para cumplir con la normativa vigente:

CABA, Santa Fe y Córdoba: Finalizarán el viernes 18 de diciembre .

Finalizarán el . Provincia de Buenos Aires y Mendoza: Extenderán el ciclo unos días más, finalizando el martes 22 de diciembre.

Te puede interesar: Simulador de Préstamos Banco Provincia: Guía Completa y Tasas Actualizadas

Un ciclo lectivo enfocado en la continuidad

El calendario 2026 se ha estructurado bajo la Resolución del Consejo Federal de Educación que ratifica el compromiso de los 190 días. Esto implica que las jornadas institucionales y de capacitación docente se realizarán, en su mayoría, sin suspensión de clases o fuera del horario escolar regular, dependiendo de la normativa de cada ministerio provincial.

Ver también: Bono de Fin de Año para Estatales Bonaerenses: Definiciones, Paritarias y Municipios que confirmaron el pago

Recomendación: Si tenés planificado viajar en julio, verificá a qué “grupo” pertenece tu provincia para evitar confusiones con las reservas, ya que este año la diferencia entre el primer y segundo turno de vacaciones es marcada.