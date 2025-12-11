Banco Nación lanzó descuentos y cuotas sin interés por las fiestas: Fechas, topes y rubros incluidos

En la previa de las celebraciones de fin de año, muchos argentinos empiezan a planificar compras, regalos y gastos típicos de diciembre. En ese contexto, el Banco Nación presentó una propuesta especial para acompañar esta temporada, con beneficios que abarcan distintos rubros y fechas clave.

Beneficios principales de la promoción felices fiestas 2025

El Banco Nación puso en marcha “Felices Fiestas 2025”, un programa que reúne descuentos, reintegros y cuotas sin interés para compras presenciales y online. Las ofertas estarán disponibles en fechas específicas de diciembre y se aplican a consumos con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

Entre las opciones más destacadas se encuentran:

  • Hasta 18 cuotas sin interés en Tienda BNA hasta el 11 de diciembre.
  • 25% de ahorro para quienes cobran su sueldo en el banco, con tope de $25.000.
  • Promociones especiales para tecnología con 6, 12 o 15 cuotas sin interés hasta el 14 de diciembre.

Descuentos en indumentaria, juguetería y perfumería

Entre el 12 y el 14 de diciembre, la promoción ofrece rebajas de hasta 20%, con un tope de $25.000 por compra en los siguientes rubros:

  • Indumentaria
  • Juguetería
  • Perfumería

Además, estas operaciones pueden financiarse en hasta 6 cuotas sin interés mediante el sistema MODO.
En librerías, el beneficio será del 20% con un tope de $10.000.

Rebajas especiales para compras navideñas del 15 al 24 de diciembre

En la semana previa a Navidad, el Banco Nación habilitará descuentos de hasta 25% en shoppings y marcas adheridas, con un tope de $30.000 por cliente.

Del 20 al 24 de diciembre, se sumarán beneficios adicionales:

  • 25% de descuento y 6 cuotas sin interés en indumentaria, perfumerías y jugueterías, con tope de $25.000 por compra.
  • 25% de descuento en librerías, con tope de $10.000 y la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés.

Quienes cobren sus sueldos en el Banco Nación tendrán un 5% extra de reintegro, sin tope y abonando mediante MODO BNA+.

Ofertas online del Banco Nación del 10 al 20 de diciembre

El banco también confirmó una serie de promociones exclusivas para compras online, con descuentos de hasta 20% en diferentes categorías. Los beneficios incluyen:

  • Electrodomésticos, tecnología y decoración: 20% de reintegro con tope de $20.000, pagando con QR.
  • Indumentaria: 20% de descuento con tope de $12.000.
  • Farmacias y perfumerías: 20% de reintegro con tope de $7.000.
