Bono para Estatales en Córdoba: Qué se sabe del pago extra y el aguinaldo de diciembre 2025

La incertidumbre reina entre los empleados estatales de Córdoba mientras se acercan las fiestas. ¿Habrá “refuerzo” como en otras provincias? Te contamos el minuto a minuto de las negociaciones, las fechas confirmadas de cobro y qué dicen los gremios.

En un diciembre marcado por la tensión económica y las expectativas de cierre de año, la pregunta que resuena en las oficinas de la administración pública de Córdoba es una sola: ¿Vamos a cobrar bono de fin de año? Mientras provincias vecinas como Santiago del Estero o Tucumán ya confirmaron sumas extraordinarias, el Centro Cívico mantiene el suspenso.

A continuación, analizamos la situación actual, los reclamos de UEPC y SEP, y el cronograma de pagos confirmado para este mes clave.

🚨 Estado de situación: ¿Hay bono o no?

Al día de hoy, 7 de diciembre de 2025, el Gobierno de Córdoba no ha oficializado un bono de fin de año para los empleados estatales activos.

Sin embargo, la puerta no está cerrada. Según fuentes cercanas al Panal, la postura oficial pasó de una negativa rotunda a una evaluación cautelosa. El gobernador Martín Llaryora, quien se encuentra reordenando su gabinete, tiene la última palabra.

El argumento oficial: Desde la Provincia sostienen que las cláusulas gatillo y los aumentos acordados han permitido que los salarios estatales le ganen por "5 o 6 puntos" a la inflación acumulada.

Desde la Provincia sostienen que las cláusulas gatillo y los aumentos acordados han permitido que los salarios estatales le ganen por “5 o 6 puntos” a la inflación acumulada. La presión gremial: Los sindicatos no coinciden. Argumentan que la pérdida de poder adquisitivo real (especialmente en alimentos y servicios) requiere una compensación extraordinaria urgente antes de las fiestas.

El reclamo de los gremios (UEPC y SEP)

La semana pasada, en la reunión del 1 de diciembre, los principales gremios estatales pusieron sobre la mesa sus exigencias. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) coinciden en un pedido unificado:

Reapertura de paritarias: Revisión de las actas acuerdo firmadas a principio de año.

Revisión de las actas acuerdo firmadas a principio de año. Bono extraordinario: Una suma fija no remunerativa para afrontar los gastos de Navidad y Año Nuevo.

Una suma fija no remunerativa para afrontar los gastos de Navidad y Año Nuevo. Jubilados: Solución al diferimiento en el pago a pasivos, que cobran sus aumentos meses después que los activos.

“Los gremios tenían un ‘no’ y ahora tienen un ‘ni’. La expectativa está puesta en los próximos días antes del receso administrativo”.

📅 Cuándo se cobra el Aguinaldo (SAC)

Más allá del bono, lo que sí es un derecho adquirido y confirmado es el Sueldo Anual Complementario. Si bien el cronograma específico de Córdoba suele publicarse a último momento, las fechas legales y estimadas son claras:

Fecha límite legal: 18 de diciembre.

18 de diciembre. Período de gracia: Se puede extender hasta el 24 de diciembre .

Se puede extender hasta el . Proyección: Se espera que la Provincia deposite el medio aguinaldo entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre, buscando inyectar dinero antes de la Navidad.

¿Cómo calcular tu aguinaldo?

Recordá que debés tomar el 50% de tu mejor sueldo bruto (el más alto) de todo el semestre (julio-diciembre 2025). Si tuviste horas extras o adicionales habituales en algún mes y ese fue tu sueldo más alto, eso entra en el cálculo.

👵 Jubilados Provinciales: Un alivio confirmado

Para los pasivos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, el panorama es levemente distinto.

Bono de $100.000: Se mantiene el esquema de bonos para los haberes más bajos, una medida que Llaryora implementó en agosto y que busca paliar la licuación de los ingresos.

Se mantiene el esquema de bonos para los haberes más bajos, una medida que Llaryora implementó en agosto y que busca paliar la licuación de los ingresos. Fecha de cobro: Los jubilados ya percibieron sus haberes de noviembre el pasado 28 de noviembre. El aguinaldo y el haber de diciembre seguirán el cronograma habitual a fin de mes.

Comparativa: ¿Qué pasa en otras provincias?

La presión para Córdoba aumenta al ver el mapa nacional:

Santiago del Estero: Confirmó un bono récord de $1.300.000 (en cuotas).

Confirmó un bono récord de (en cuotas). Tucumán: El gobernador Jaldo anunció $100.000 extras.

El gobernador Jaldo anunció extras. Jujuy y Salta: También se sumaron a la ola de bonos navideños.

Recomendaciones para el usuario

Consultá fuentes oficiales: No te guíes por cadenas de WhatsApp. La confirmación saldrá en el Boletín Oficial o en las redes del Gobierno de Córdoba. Revisá tu CIDI: Mantené tus datos actualizados en Ciudadano Digital, ya que cualquier notificación de pago o recibo digital aparecerá allí primero. Atento al cronograma: En los próximos días, la Secretaría General de la Gobernación publicará las fechas exactas para la Administración Central, Docentes y Salud.

Mantendremos este artículo actualizado ante cualquier anuncio oficial del Gobernador.