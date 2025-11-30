Boca vs Argentinos Juniors: Dónde ver en vivo, horario, TV gratis y formaciones hoy

Boca Juniors y Argentinos Juniors protagonizan este domingo uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El Xeneize recibe al Bicho en La Bombonera en un partido decisivo que define el pase a semifinales. A continuación, te contamos todo lo que necesitás saber: horarios, canales de transmisión, opciones para ver online gratis y las posibles formaciones de los equipos.

¿A qué hora juegan Boca vs Argentinos Juniors?

El partido se disputará hoy, domingo 30 de noviembre de 2025. El pitazo inicial está programado para las 18:30 horas (hora argentina) en el Estadio Alberto J. Armando.

Horarios internacionales

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 18:30 hs

18:30 hs Bolivia, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos (ET): 17:30 hs

17:30 hs Colombia, Perú, Ecuador: 16:30 hs

16:30 hs México: 15:30 hs

15:30 hs España: 22:30 hs

Dónde ver Boca vs Argentinos en vivo: TV y Streaming

Para ver el partido en vivo en Argentina, es necesario contar con el “Pack Fútbol” activado. La transmisión oficial estará a cargo de dos señales en simultáneo.

Canales de TV en Argentina

ESPN Premium (Canales 123 de Cablevisión/Flow, 604 de DirecTV y 111 de Telecentro).

(Canales 123 de Cablevisión/Flow, 604 de DirecTV y 111 de Telecentro). TNT Sports (Canales 124 de Cablevisión/Flow, 603 de DirecTV y 112 de Telecentro).

Ver online y streaming (Opciones legales)

Si preferís ver el encuentro desde tu celular, tablet o computadora, estas son las plataformas disponibles:

Disney+ (Plan Premium): Incluye todo el contenido de ESPN Premium.

Incluye todo el contenido de ESPN Premium. Flow, DGO y Telecentro Play: Disponibles para clientes de cableoperadores con el Pack Fútbol contratado.

Cómo ver el partido desde el exterior (con y sin VPN)

Si te encontrás fuera de Argentina, tenés varias alternativas para no perderte la definición de los cuartos de final:

Sin VPN (Transmisión Internacional)

Latinoamérica (fuera de Argentina): Transmisión vía ESPN y Disney+ Estándar/Premium.

Transmisión vía ESPN y Disney+ Estándar/Premium. Estados Unidos y México: A través de la plataforma Fanatiz (servicio de suscripción para fútbol argentino) o canales como TyC Sports Internacional en algunos cableoperadores.

A través de la plataforma (servicio de suscripción para fútbol argentino) o canales como TyC Sports Internacional en algunos cableoperadores. España: Fanatiz y ocasionalmente Movistar+ Liga de Campeones.

Con VPN (Para acceder a tu suscripción local)

Si ya pagás una suscripción en Argentina (como Flow o DGO) pero estás de viaje, podés utilizar una VPN confiable:

Conectate a un servidor ubicado en Argentina. Abrí tu aplicación de streaming habitual (Flow, DGO, Disney+). Ingresá con tu usuario y contraseña para ver el partido como si estuvieras en casa.

Posibles formaciones

Los entrenadores Claudio Úbeda (Boca) y Nicolás Diez (Argentinos) pondrían lo mejor que tienen a disposición para este duelo de eliminación directa.

Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Argentinos Juniors

Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.

Historial y datos del partido

Árbitro: Fernando Echenique.

Fernando Echenique. VAR: Lucas Novelli.

Lucas Novelli. Estadio: La Bombonera.

La Bombonera. Instancia: Cuartos de Final – Torneo Clausura 2025.

El historial favorece ampliamente al Xeneize, que ha ganado 74 veces contra 35 victorias del Bicho. Sin embargo, en duelos de eliminación directa, Argentinos Juniors ha sabido complicar a los grandes en los últimos años.

Cómo llegan los equipos

Boca clasificó como segundo de su zona tras una sólida victoria ante Talleres, mostrando una gran mejora defensiva desde la llegada de Paredes al mediocampo. Argentinos Juniors, por su parte, eliminó a Vélez Sarsfield en la fase previa con una actuación estelar de López Muñoz y busca dar el golpe en la Ribera.