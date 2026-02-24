Banco Nación sorprende con beneficio para renovar tecnología: Notebooks y celulares en hasta 24 cuotas sin interés

Denisse Helman
Tienda BNA

En un movimiento que sacude el mercado de consumo en Argentina, el Banco de la Nación Argentina (BNA) ha lanzado una serie de promociones agresivas a través de su plataforma Tienda BNA+. En el marco de la campaña “Vuelta al Cole 2026” y coincidiendo con el cierre de febrero, la entidad bancaria habilitó condiciones de financiación que resultan excepcionales en el contexto económico actual: la posibilidad de adquirir notebooks, celulares y tablets en hasta 18 y, en casos especiales, 24 cuotas sin interés.

Este beneficio se posiciona como una oportunidad estratégica para los usuarios que buscan ganarle a la inflación, permitiendo fraccionar el costo de dispositivos de alta gama en pagos fijos que se diluirán a lo largo de dos años.

Los detalles del beneficio: cuotas y tarjetas aceptadas

La promoción principal, vigente durante este mes de febrero de 2026, ofrece distintos niveles de financiación según el perfil del cliente y el producto seleccionado:

  • Hasta 24 cuotas sin interés: Disponible por tiempo limitado para artículos seleccionados de tecnología y movilidad urbana (como bicicletas eléctricas y monopatines) para quienes operen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BNA.
  • Hasta 18 cuotas sin interés: Es el estándar para una amplia gama de computadoras y smartphones dentro de la Tienda BNA+, permitiendo renovar equipos de trabajo o estudio con cuotas que no incluyen costo financiero.
  • Beneficios por categoría de cuenta: Los clientes con paquetes “Nación Estilo Platinum” o “Black” acceden a los plazos más extensos de manera permanente en el marketplace del banco.

Para acceder a estas condiciones, es fundamental realizar la compra a través de la plataforma oficial Tienda BNA+ y utilizar MODO BNA+, escaneando el código QR al momento de finalizar la transacción para validar los reintegros adicionales que pueden alcanzar hasta el 30% en rubros escolares.

Qué productos se pueden comprar con esta financiación

El catálogo de Tienda BNA+ ha sido reforzado para este inicio de año, incluyendo marcas líderes y modelos de última generación que suelen ser difíciles de financiar sin recargos en otros comercios:

  • Notebooks y Tablets: Modelos de marcas como HP, Dell y Lenovo con procesadores preparados para Inteligencia Artificial, esenciales para el ciclo lectivo 2026.
  • Smartphones: Equipos liberados de gama media y alta, incluyendo lanzamientos recientes de Samsung y Xiaomi, con descuentos directos que se acumulan a las cuotas.
  • Mobiliario y Accesorios: Sillas ergonómicas, monitores y periféricos que también entran en el esquema de 12 a 18 cuotas sin interés.

Claves para aprovechar la promoción sin errores

Para garantizar que el beneficio se aplique correctamente, los usuarios deben tener en cuenta los siguientes puntos técnicos actualizados a febrero de 2026:

  • Uso de MODO BNA+: Muchas de las promociones de reintegro y cuotas extendidas requieren que el pago se gestione a través de la billetera virtual del banco, vinculando las tarjetas de crédito físicas.
  • Stock y Tiempo Limitado: Las 24 cuotas suelen activarse en jornadas especiales de 48 a 72 horas. Se recomienda revisar el portal diariamente, especialmente entre el 24 y el 26 de febrero, fechas marcadas para el cierre de la campaña de tecnología escolar.
  • Límites de Compra: Es vital verificar el límite de compra en cuotas de la tarjeta de crédito antes de intentar una transacción de alto valor, como una notebook gamer o un celular de gama premium.
