Banco Nación lanza 12 cuotas sin interés en neumáticos: Marcas y modelos disponibles

El recambio de neumáticos, uno de los gastos de mantenimiento automotor más pesados para el bolsillo argentino, cuenta con un respiro financiero clave este mes. El Banco Nación (BNA) ha relanzado su campaña de financiación masiva, permitiendo la compra de cubiertas de marcas premium como Pirelli, Goodyear y Bridgestone en hasta 12 cuotas sin interés. Esta medida busca facilitar la puesta a punto de los vehículos tras el desgaste de las vacaciones de verano y ante la constante actualización de precios en el sector.

La promoción no solo se limita a la financiación, sino que en comercios seleccionados y mediante el uso de herramientas digitales propias de la entidad, los usuarios pueden acceder a descuentos adicionales que potencian el ahorro final.

Las marcas y modelos incluidos en la promoción

El acuerdo abarca una amplia gama de productos, desde neumáticos para autos urbanos y camionetas (SUV/4×4) hasta opciones para transporte de carga. Las principales marcas disponibles bajo esta modalidad de 12 cuotas sin interés son:

Pirelli: Incluye las líneas Cinturato y Scorpion, muy buscadas por su durabilidad en rutas argentinas.

Goodyear: Disponible para modelos EfficientGrip y Wrangler, orientados tanto a confort como a terrenos mixtos.

Bridgestone: Participan las líneas Turanza y Potenza, destacadas por su tecnología de frenado y seguridad.

Firestone: Como marca del grupo Bridgestone, también integra el catálogo con opciones de alta rotación para el segmento medio.

Cómo acceder al beneficio: Tienda BNA+ y Comercios Adheridos

Existen dos vías principales para aprovechar esta financiación en febrero de 2026, cada una con sus requisitos específicos:

Compra en Tienda BNA+:

Es el portal de e-commerce oficial del banco. Aquí, el proceso es 100% digital. El usuario debe ingresar a la plataforma, filtrar por la categoría “Movilidad” o “Neumáticos” y seleccionar el producto. Al momento del checkout, se debe elegir el pago con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación para que se despliegue la opción de las 12 cuotas sin interés.

Compra en Centros de Servicios (Presencial):

Para quienes prefieren la compra directa en gomerías o centros oficiales, es vital consultar el mapa de “Comercios Adheridos” en la web del BNA. En estos locales, el beneficio suele aplicarse de lunes a sábados.

Para que la financiación sea válida en puntos físicos, es obligatorio pagar a través de la billetera digital MODO BNA+ escaneando el código QR.

Descuentos acumulables y beneficios extra

Además de la financiación, algunos centros de servicios ofrecen un 15% de descuento adicional si la compra se realiza en días específicos (habitualmente viernes o sábados) o si se combina con servicios de alineación y balanceo.

Es importante tener en cuenta que el beneficio de las cuotas sin interés tiene un costo financiero total (CFT) del 0%, lo que lo convierte en una herramienta financiera real contra la inflación, permitiendo “congelar” el precio de un bien dolarizado como es el neumático.

Requisitos para el usuario en febrero 2026

Para no perder el beneficio, el cliente debe cumplir con los siguientes puntos:

Tarjeta de Crédito BNA: El beneficio es exclusivo para Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. Las tarjetas de débito o de otras entidades no participan.

App BNA+ actualizada: Asegurarse de tener la última versión de la aplicación para evitar errores al momento de escanear el QR en el mostrador.

Asegurarse de tener la última versión de la aplicación para evitar errores al momento de escanear el QR en el mostrador. Límites de compra: Se recomienda verificar el límite de compra en cuotas antes de asistir al comercio, ya que el valor de un kit de cuatro neumáticos puede superar los techos estándar de algunas tarjetas básicas.

Esta ventana de financiación es una de las más largas disponibles actualmente en el mercado, superando los planes tradicionales de 3 o 6 cuotas que ofrecen otras entidades o plataformas de venta online.