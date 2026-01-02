Banco Nación confirmó descuentos en supermercados para enero 2026: reintegros semanales y beneficios para jubilados

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de mayores gastos en alimentos y productos básicos, en un contexto donde el cuidado del presupuesto familiar se vuelve central. En ese escenario, las promociones bancarias vuelven a ganar protagonismo como una herramienta clave para aliviar el impacto en el bolsillo durante uno de los meses más exigentes del calendario.

Banco Nación confirmó los descuentos en supermercados para enero 2026

Banco Nación dio a conocer su esquema de descuentos y reintegros para enero 2026, con foco en supermercados de todo el país y beneficios diferenciados para el público general y para jubilados y pensionados de ANSES.

La promoción estará vigente en comercios adheridos, tanto para compras presenciales como online, y se podrá aprovechar pagando exclusivamente con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Nación a través de MODO BNA+, escaneando el código QR en el punto de pago.

Cómo funciona el descuento general en supermercados

Durante todo enero 2026, el Banco Nación ofrece un descuento semanal en supermercados todos los miércoles, disponible para cualquier cliente que cumpla con las condiciones del programa.

Las características principales del beneficio son:

Pago exclusivo con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación

Operación realizada mediante MODO BNA+

Compras presenciales y online, según el comercio

Tope de reintegro: $12.000 por cliente por cada miércoles

El reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta asociada a BNA+

en la cuenta asociada a BNA+ Si se utilizan varias tarjetas del mismo titular, el reintegro se realiza hasta alcanzar el tope semanal establecido

Beneficio especial para jubilados y pensionados de ANSES

Además del descuento general, el Banco Nación mantiene un beneficio exclusivo para jubilados y pensionados que cobran sus haberes de ANSES en una cuenta del banco.

Este descuento se puede usar de lunes a viernes, lo que permite acceder a un ahorro sostenido durante toda la semana en supermercados adheridos.

Las condiciones del beneficio especial son:

Pago con tarjetas de crédito Visa y Mastercard o débito Mastercard del Banco Nación

o del Banco Nación Operación mediante MODO BNA+ escaneando QR

Tope de reintegro: $5.000 por semana

Tope máximo mensual: $20.000 por cliente

El reintegro se acredita dentro de los 30 días hábiles

Beneficio personal, no transferible, exclusivo para quienes cobran jubilación o pensión de ANSES en Banco Nación

Supermercados incluidos en la promoción

Los descuentos del Banco Nación para enero 2026 aplican en importantes cadenas de supermercados, entre las que se destacan:

Carrefour

Jumbo

Vea

Chango Más

Disco

Coto

La Anónima

La promoción alcanza a compras presenciales y, según el comercio, también a operaciones realizadas de forma online.

Cuánto se puede ahorrar con los descuentos del Banco Nación

El impacto del beneficio puede ser significativo a lo largo del mes, especialmente en compras de alimentos y productos de primera necesidad.

Público general: hasta $12.000 de ahorro por semana , usando el descuento de los miércoles

, usando el descuento de los miércoles Jubilados y pensionados:

$5.000 por semana

Hasta $20.000 en el mes, combinando compras de lunes a viernes

De esta manera, el Banco Nación refuerza su esquema de beneficios orientados al consumo básico, con foco en supermercados y en sectores con ingresos fijos.

Qué tener en cuenta antes de pagar

Para acceder correctamente a los descuentos es fundamental cumplir con todos los requisitos operativos:

Pagar exclusivamente con MODO BNA+

Escanear el QR del comercio

No utilizar saldo en cuenta ni otras billeteras digitales

Tener la cuenta monetaria asociada previamente

Con este esquema de promociones, enero 2026 arranca con una oportunidad concreta para gastar menos en alimentos, especialmente para jubilados y familias que concentran gran parte de su presupuesto mensual en el consumo diario.