Los autos eléctricos más económicos en Argentina en 2026 ¿Cuánto cuestan?

Arrancó el 2026 y, con los precios del combustible siempre en la mira, la movilidad eléctrica deja de ser una promesa para convertirse en una necesidad. Si tu objetivo este año es decirle chau al surtidor sin gastar una fortuna, el mercado local tiene una respuesta. Analizamos cuál es hoy la opción más económica de Argentina, con los números finos en pesos y dólares

El rey del precio bajo: Coradir Chiki

Mientras que el famoso “Tito” se llevó todas las miradas en años anteriores, en este 2026 el trono al vehículo eléctrico más barato de Argentina lo ocupa su hermano menor, el Chiki.

Fabricado en San Luis por la empresa Coradir, este city car está diseñado exclusivamente para el entorno urbano. Su propuesta es simple: movilidad ultracompacta a una fracción del costo de un auto tradicional.

¿Cuánto cuesta el Chiki en enero de 2026?

Los precios de lista se mantienen dolarizados (a tipo de cambio oficial Banco Nación, generalmente), lo que ofrece cierta estabilidad frente a la inflación en pesos.

Chiki-G (Batería de Gel): US$ 7.900 (aprox. $ 11.510.300 pesos al cambio oficial actual).

(aprox. pesos al cambio oficial actual). Chiki-L (Batería de Litio): US$ 9.900 (aprox. $14.850.000 pesos).

Dato clave: Estos valores lo posicionan muy por debajo de cualquier 0km a combustión del mercado, donde las opciones más económicas (como los entrada de gama de Fiat o Toyota) ya superan cómodamente los $25 millones de pesos.

El eléctrico más económico en formato de auto tradicional: JMEV Easy 3

Si tu idea de “vehículo” es un auto eléctrico convencional (tamaño y uso más parecido a un citycar), el que aparece como entrada de gama en este inicio de 2026 es el JMEV Easy 3.

Precio de referencia: USD 18.900 (precio sugerido)

(precio sugerido) Equivalente publicado en pesos (enero 2026): $27.405.000

En su web, la marca aclara que el precio está atado a la cotización oficial del Banco Nación (BNA).

Ficha técnica rápida del JMEV Easy 3

Motor: eléctrico de 68 CV (50 kW) con 125 Nm de torque.

eléctrico de con de torque. Tracción: delantera .

. Autonomía declarada: hasta 330 km por carga (ciclo CLTC ).

hasta por carga (ciclo ). Batería: 30,24 kWh de ion-litio, con refrigeración por líquido.

de ion-litio, con refrigeración por líquido. Velocidad máxima: alrededor de 110 km/h

alrededor de Carga: 80 % en ~6 horas en toma domiciliaria; 20-80 % en ~40 minutos en carga rápida.

en toma domiciliaria; en carga rápida. Aceleración: 0 a 50 km/h en ~4,5 segundos (uso urbano).

(uso urbano). Dimensiones: 3,72 m de largo × 1,64 m de ancho × ~1,53 m de alto.

de largo × de ancho × de alto. Pantalla central: 10,1 pulgadas con conectividad.

con conectividad. Llantas: aleación de 15 pulgadas .

aleación de . Garantía: 3 años o 100.000 km para el vehículo y 8 años o 120.000 km para la batería.

BYD Dolphin Mini: Una opción más completa

El BYD Dolphin Mini es un hatchback 100% eléctrico urbano lanzado oficialmente en Argentina como una de las alternativas más completas y accesibles dentro de la movilidad eléctrica. Ofrece un diseño compacto pero moderno, buena autonomía para el uso diario, buen nivel de equipamiento y dos versiones con distintas capacidades de batería, pensadas para el tránsito citadino y recorridos cortos o medianos.

Ficha técnica rápida del BYD Dolphin Mini (Argentina)

Precio de lista: desde USD 22.990 (versión GL) hasta USD 23.990 (versión GS).

desde (versión GL) hasta (versión GS). Motor y potencia: eléctrico de aproximadamente 75 CV (55 kW) y ~175 Nm de torque (según versión).

eléctrico de aproximadamente y de torque (según versión). Velocidad máxima: alrededor de 150 km/h .

alrededor de . Autonomía declarada: 280 km (GL) y 380 km (GS), según ciclo estimado.

(GL) y (GS), según ciclo estimado. Batería: 30,08 kWh (GL) y 43,2 kWh (GS).

(GL) y (GS). Carga rápida: admite carga rápida del 30 % al 80 % en tiempos reducidos (según infraestructura).

admite carga rápida del en tiempos reducidos (según infraestructura). Dimensiones: 3,99 m de largo × 1,72 m de ancho × 1,59 m de alto.

de largo × de ancho × de alto. Baúl: aproximadamente 308 litros .

aproximadamente . Pantalla central: táctil de 10,1 pulgadas con conectividad.

táctil de con conectividad. Llantas: aleación de 16 pulgadas .

aleación de . Seguridad: 6 airbags o más y asistencias según versión.

y asistencias según versión. Garantía: alrededor de 6 años o 150.000 km para el vehículo y 8 años o 150.000 km para la batería y sistema eléctrico.

Compactos: Coradir Tito y Sero Electric

Si el Chiki te resulta demasiado pequeño o necesitás más velocidad, el mercado ofrece otras dos opciones nacionales que siguen siendo “baratas” en comparación con los importados.

Coradir Tito (3 y 5 puertas)

El Tito sigue siendo el referente de los eléctricos nacionales. A diferencia del Chiki, tiene una apariencia más cercana a un auto convencional y alcanza los 65 km/h.

Precio: Arranca en US$ 16.732 para la versión 3 puertas (S2-300) y sube a US$ 17.732 para el 5 puertas.

Arranca en para la versión 3 puertas (S2-300) y sube a para el 5 puertas. Ventaja: Mayor espacio interior, aire acondicionado (opcional) y pantalla multimedia.

Sero Electric

Fabricado en Castelar (Buenos Aires), el Sero es una alternativa robusta, muy utilizada en barrios privados y seguridad, pero también homologada para calle.

Precio: Su modelo Sedán ronda los US$ 12.700 (oficial).

Su modelo Sedán ronda los (oficial). Perfil: Es más rústico que el Tito y está pensado como vehículo de trabajo o patrullaje, con una velocidad máxima también limitada a 50 km/h.

Otra opción “Auto Real”: Renault Kwid E-Tech

Si buscás un auto para ciudad y ruta (con airbags, ABS, apto para autopista y con estándares de seguridad internacionales), el Renault Kwid E-Tech se mantiene como uno de los vehículos de pasajeros de marca generalista más accesible.

Precio estimado: Ronda los $30.000.000 – $32.000.000 de pesos .

Ronda los . Diferencia: Pasás de un city car artesanal a un vehículo importado (Brasil/China) con red de concesionarios masiva, carga rápida y velocidad de hasta 130 km/h.

¿Por qué comprar un eléctrico en 2026? Costos ocultos y beneficios

Más allá del precio de compra, el verdadero ahorro de estos vehículos está en el uso diario. Aquí tenés los números que miran los usuarios hoy:

Costo de “combustible”: Cargar la batería completa en tu casa cuesta menos del 10% de lo que gastarías en nafta para recorrer la misma distancia. Es decir, por cada $10.000 que ponés en la estación de servicio, en luz gastarías unos $1.000.

Cargar la batería completa en tu casa cuesta de lo que gastarías en nafta para recorrer la misma distancia. Es decir, por cada $10.000 que ponés en la estación de servicio, en luz gastarías unos $1.000. Mantenimiento: Olvidate de los cambios de aceite, filtros de nafta, correas y bujías. El motor eléctrico es libre de mantenimiento.

Olvidate de los cambios de aceite, filtros de nafta, correas y bujías. El motor eléctrico es libre de mantenimiento. Patentes (¡El gran ahorro!): En 2026, muchas jurisdicciones mantienen el incentivo de patente bonificada al 100% . Ciudad de Buenos Aires (CABA): Exento. Provincia de Buenos Aires: Exento (dependiendo del municipio y trámite en ARBA). Otras: San Juan, Neuquén, Santa Fe (según fabricación), entre otras.

En 2026, muchas jurisdicciones mantienen el incentivo de .

