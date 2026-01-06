Aumento Sueldo Servicio Penitenciario Bonaerense 2026: Fechas de cobro confirmadas y estado de la paritaria

El año arranca con incertidumbre económica y la mirada puesta en el cajero automático. Mientras se retoman las discusiones salariales en la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Economía bonaerense y el IPS ya definieron el cronograma de pagos para este comienzo de año.

Si sos agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ya sea en actividad o retirado, acá tenés la información oficial sobre cuándo se acreditan los haberes y qué pasa con la negociación del aumento para este 2026.

📅 Fechas de Cobro Confirmadas: Enero 2026

El gobierno provincial oficializó el calendario de pagos. Es fundamental diferenciar entre el cobro de los haberes de diciembre (que perciben los activos ahora) y el cronograma del IPS para fin de mes.

Personal Activo (SPB y Policía)

El depósito de los sueldos correspondientes a diciembre 2025 se realiza en estos días, completándose el cronograma habitual de la administración pública.

Disponibilidad de fondos: Desde hoy, martes 6 de enero , la mayoría de los agentes ya deberían ver reflejado el saldo en sus cuentas del Banco Provincia.

Personal Retirado y Pensionado (IPS)

Para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS), el cronograma para los haberes de enero 2026 es el siguiente:

Jueves 29 de enero: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 .

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en . Viernes 30 de enero: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en . Vencimiento pago por ventanilla: Lunes 23 de febrero de 2026.

💰 ¿De cuánto es el aumento este mes?

Acá es donde hay que prestar atención para no llevarse una desilusión al ver el recibo.

Lo que cobrás hoy (Activos): El sueldo que se deposita este 6 de enero corresponde a diciembre 2025. Incluye el último tramo del aumento acordado el año pasado (ese 8% bimestral que se cerró en noviembre). No incluye todavía la pauta salarial de 2026. La negociación 2026: Las reuniones paritarias se reactivaron esta semana. Los gremios estatales de la Ley 10.430 y los representantes de las fuerzas están exigiendo una actualización inmediata debido al salto inflacionario de las fiestas.

Importante: El aumento que se discuta en estos días (se espera una definición antes del 15 de enero) impactará recién en el cobro de febrero o, si sale rápido, podría generarse una planilla complementaria, aunque esto último es menos probable.

Reclamos vigentes: “Sueldo vs. Inflación”

En los pasillos de las Unidades y en las redes sociales, el malestar es evidente. El básico de un oficial ingresante ha quedado muy expuesto frente a los aumentos de servicios y transporte que rigen desde el 1 de enero.

Los puntos que se están negociando ahora mismo en La Plata son:

Recuperación de lo perdido: Un porcentaje retroactivo que cubra el desfasaje de diciembre.

Un porcentaje retroactivo que cubra el desfasaje de diciembre. Cláusula gatillo: Se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de actualizaciones mensuales automáticas, dado que la inflación proyectada para el primer trimestre sigue siendo alta.

Se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de actualizaciones mensuales automáticas, dado que la inflación proyectada para el primer trimestre sigue siendo alta. Horas Cores: Se pide una actualización del valor de la hora, que suele quedar rezagada respecto al aumento del básico.

Cómo consultar tu recibo oficial

Para verificar exactamente qué ítems te liquidaron este mes y confirmar si te pagaron correctamente la antigüedad y las bonificaciones, te recomendamos descargar el recibo digital. No te guíes por capturas de pantalla de WhatsApp; mirá tu liquidación oficial.