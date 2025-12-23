Golpe al bolsillo: Aumenta la VTV en Provincia y las multas ya superan el millón de pesos

Si tenés la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida o está por vencer, esta noticia te interesa y mucho. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó hoy un nuevo aumento del 21% en la tarifa, que impactará de lleno en los conductores a partir del próximo mes.

Mientras muchos bonaerenses corren para poner los papeles al día antes de las vacaciones de verano, la confirmación de la suba llega en un momento crítico. A esto se le suma el valor actual de las multas, que por la actualización de las Unidades Fijas (UF), alcanzan cifras que duelen en el presupuesto familiar.

Te contamos en detalle cuánto vas a pagar hoy, cuánto costará en enero de 2026 y cómo evitar sanciones que pueden arruinarte el verano.

Costo VTV en Provincia de Buenos Aires: ¿Cuánto cuesta hacerla hoy y cuánto costará en enero?

El incremento autorizado hoy lunes 22 de diciembre comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026. Esto significa que tenés una ventana de unas semanas para congelar el precio actual si realizás el trámite antes de esa fecha.

Precios vigentes (Diciembre 2025):

Autos (hasta 2.500 kg): $79.641

$79.641 Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $143.354

$143.354 Motos (hasta 200cc): $31.856

$31.856 Motos (200cc a 600cc): $47.785

$47.785 Motos (más de 600cc): $63.713

Nuevos valores (Desde el 16 de enero de 2026):

Con el ajuste del 21%, la tarifa básica para un auto estándar pasará a costar $97.057,65. Este aumento responde a la actualización de los costos operativos y salariales del sector, según explicaron fuentes oficiales.

Dato clave: Si tu oblea vence en estos días, sacá turno urgente. Hacerlo ahora te ahorra casi $18.000 en comparación con la tarifa de enero.

Multas VTV vencida: Un riesgo millonario

Circular sin la VTV o con la oblea vencida es considerado una falta grave en la Provincia de Buenos Aires. El valor de las multas se calcula en Unidades Fijas (UF), atadas al precio del combustible, y los montos actuales asustan.

La sanción va de 300 a 1.000 UF. Con los valores de diciembre, esto se traduce en:

Multa mínima: $513.300

$513.300 Multa máxima: $1.711.000

Tené en cuenta que en los controles de ruta hacia la Costa Atlántica, este es uno de los documentos más exigidos. No te arriesgues a que te retengan la licencia o el vehículo.

¿A quién le toca verificar ahora?

El sistema de turnos por número de patente deja los meses de diciembre y enero como “libres” o destinados a aquellos usuarios que no realizaron el trámite en el mes que les correspondía.

Si tu patente termina en cualquier número y tenés la VTV vencida, podés ir ahora. No hay un dígito específico asignado para diciembre, por lo que es el momento ideal para los rezagados.

Cronograma habitual para 2026:

Febrero: Patentes terminadas en 2

Patentes terminadas en 2 Marzo: Patentes terminadas en 3

Patentes terminadas en 3 Abril: Patentes terminadas en 4

Patentes terminadas en 4 Mayo: Patentes terminadas en 5

Patentes terminadas en 5 Junio: Patentes terminadas en 6

Patentes terminadas en 6 Julio: Patentes terminadas en 7

Patentes terminadas en 7 Agosto: Patentes terminadas en 8

Patentes terminadas en 8 Septiembre: Patentes terminadas en 9

Patentes terminadas en 9 Octubre: Patentes terminadas en 0

Patentes terminadas en 0 Noviembre: Patentes terminadas en 1

Requisitos obligatorios para el trámite

Para realizar la verificación, no te olvides de llevar:

Cédula Verde: O Cédula Azul (en caso de presentarse un tercero). Título de Propiedad: Solo si es la primera verificación del vehículo. DNI: Del conductor. Domicilio Vial Electrónico (DVE): Recordá que es obligatorio tener constituido tu Domicilio Vial Electrónico para cualquier trámite relacionado con la licencia o la VTV. Cédula GNC: Si tu auto tiene equipo de gas, debe estar vigente.

Podés consultar turnos disponibles y plantas habilitadas directamente en el sitio oficial de la VTV.