Adiós barreras en los peajes Bonaerenses: Cuándo empieza el sistema Free Flow y qué pasa si no tenés TelePASE

La imagen de las largas filas en los peajes de la Ruta 2 o la Autopista Buenos Aires-La Plata podría empezar a ser cosa del pasado. La provincia de Buenos Aires, a través de la empresa concesionaria AUBASA, oficializó el inicio del fin para los peajes manuales con barrera. El nuevo sistema, conocido internacionalmente como Free Flow (flujo libre), eliminará las cabinas tradicionales para reemplazarlas por pórticos de lectura automática.

Este cambio, que busca modernizar las rutas bonaerenses y reducir tiempos de viaje, genera una duda urgente entre los conductores: ¿Cómo se paga ahora y qué riesgo de multa existe si no tengo el dispositivo adhesivo?

Qué es el sistema Free Flow y cómo te afecta

A diferencia del TelePASE tradicional, donde la barrera se levanta al leer el sticker, el sistema Free Flow no tiene barreras. Los vehículos pasan a velocidad normal (respetando las máximas de la vía) por debajo de un arco metálico equipado con cámaras y láseres.

Esta tecnología detecta la patente y el dispositivo Tag del vehículo en movimiento. El cobro se procesa automáticamente sin que tengas que detenerte. Si bien esto agiliza el tránsito, cambia las reglas del juego para quienes acostumbran pagar con efectivo: la opción manual desaparece por completo en estos puntos.

Mapa de los cambios: cuáles son los primeros peajes sin barrera

El plan de AUBASA es progresivo, pero ya hay cuatro puntos confirmados que serán los primeros en decir adiós a las cabinas físicas a partir de 2026, tras el proceso de licitación iniciado a finales de 2025:

Ruta 11 – Peaje Mar Chiquita: Será el pionero. Clave para quienes viajan a la Costa Atlántica, Santa Clara del Mar o Mar del Plata.

Será el pionero. Clave para quienes viajan a la Costa Atlántica, Santa Clara del Mar o Mar del Plata. Autopista Buenos Aires-La Plata – Peaje Dock Sud: Específicamente en sentido descendente (hacia Provincia).

Específicamente en sentido descendente (hacia Provincia). Ruta 6 – Peaje San Vicente: Un corredor vital para el transporte de carga y conexión interurbana.

Un corredor vital para el transporte de carga y conexión interurbana. Ruta 6 – Peaje Las Heras: Se modernizarán todas las vías de este sector.

Atención conductores: ¿Es obligatorio el TelePASE?

Esta es la parte más crítica del anuncio. Con la eliminación de las cabinas, el uso de TelePASE pasa a ser prácticamente obligatorio para circular por estos corredores sin problemas legales.

Según la información oficial de la licitación, el sistema está diseñado para cobrar automáticamente al dispositivo. ¿Qué pasa si paso sin TelePASE? El sistema leerá tu patente, pero al no encontrar un medio de pago asociado, el cruce podría quedar registrado como una infracción o deuda por pago tardío, dependiendo de la reglamentación final que aplique la Provincia (similar a lo que ya ocurre en las autopistas de CABA, donde se paga el doble o se genera multa).

Para evitar sorpresas desagradables o multas que lleguen meses después de las vacaciones, la recomendación es adherirse al sistema antes de salir a la ruta.

Guía rápida: Cómo adherirse al TelePASE para evitar multas

Si todavía pagabas en efectivo, este es el momento de cambiar. El trámite es 100% digital y existen varias opciones para obtener el Tag:

Web oficial: Ingresando a telepase.com.ar podés pedir el envío a domicilio.

Ingresando a telepase.com.ar podés pedir el envío a domicilio. Mercado Pago: Desde la aplicación, en la sección “TelePASE”, podés vincular tu patente y utilizar el dinero en cuenta o tarjeta para los débitos. El dispositivo se consigue en puntos de venta o se pide por la app.

Desde la aplicación, en la sección “TelePASE”, podés vincular tu patente y utilizar el dinero en cuenta o tarjeta para los débitos. El dispositivo se consigue en puntos de venta o se pide por la app. Centros de colocación: Algunas estaciones de peaje y puntos autorizados todavía colocan el sticker en el momento.

¿Qué pasará con los trabajadores de los peajes?

Una preocupación habitual ante la automatización es el empleo. Desde AUBASA y el sindicato del sector (Sutpa) han aclarado que el proceso contempla la reconversión laboral. Los trabajadores que hoy están en las cabinas serán capacitados para ocupar nuevos roles dentro de la empresa, relacionados con el monitoreo, la seguridad vial y la gestión del nuevo sistema tecnológico.

Cuándo entra en vigencia plena

Aunque los anuncios y licitaciones ya están en marcha en este cierre de 2025, la implementación física de los pórticos y el desmantelamiento de las cabinas en los puntos mencionados comenzará a verse durante 2026. Sin embargo, para los turistas que planifican sus viajes, es fundamental tener el vehículo en regla desde ahora, ya que la digitalización del cobro es una tendencia irreversible en todas las rutas nacionales y provinciales.