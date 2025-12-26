Asignación por nacimiento de ANSES: cuánto se cobra en enero de 2026 y quiénes pueden acceder

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de actualizaciones en las prestaciones sociales que administra la Anses. En ese marco, los pagos únicos vinculados a eventos familiares vuelven a ubicarse en el centro de atención de miles de hogares que buscan conocer montos, requisitos y condiciones de acceso.

Aumento confirmado para la asignación por nacimiento en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero de 2026 se actualizará el monto de la asignación por nacimiento, un beneficio que se paga por única vez. Con el ajuste previsto por la movilidad previsional, el valor pasará a ser de $73.159.

La suba será del 2,47%, el mismo porcentaje que se aplicará al resto de las asignaciones familiares del SUAF y a la Asignación Universal por Hijo (AUH). El organismo previsional utiliza dos decimales para calcular el incremento, lo que explica la leve diferencia respecto del índice de inflación difundido por el Indec.

Quiénes pueden cobrar la asignación por nacimiento

La asignación por nacimiento está dirigida a familias que se encuentran dentro del sistema de asignaciones familiares. Pueden acceder:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Familias alcanzadas por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

En ambos casos, el beneficio se otorga siempre que el nacimiento ocurra dentro del período en el que la familia percibe alguna de estas prestaciones.

Topes de ingresos para familias SUAF en enero de 2026

Para quienes cobran asignaciones familiares por SUAF, Anses establece límites de ingresos que determinan el acceso al beneficio. Con la actualización prevista para enero, los topes quedarán fijados en:

Ingreso mínimo del grupo familiar: $2.573.046 .

. Ingreso máximo del grupo familiar: $5.146.093.

El organismo considera los ingresos de ambos progenitores, sin importar el estado civil ni la situación laboral, siempre que alguno de ellos esté dentro del sistema de asignaciones familiares.

Condiciones para titulares de AUH

En el caso de las familias que perciben la AUH, la asignación por nacimiento se paga únicamente si el beneficio estaba activo en el mes en que se produjo el nacimiento. Es decir, no alcanza con iniciar el trámite tiempo después si en ese momento no se cobraba la prestación.

Qué monto se paga según la fecha del nacimiento

Un punto clave que aclara Anses es que el valor de la asignación por nacimiento depende del mes en que ocurrió el nacimiento, no del momento en que se realiza el trámite.

Esto implica que:

Si el nacimiento ocurre en enero de 2026 , el monto será de $73.159 .

, el monto será de . Si ocurrió en meses anteriores, se aplicará el valor vigente en ese período.

Cómo tramitar la asignación por nacimiento en ANSES

Para solicitar este beneficio es necesario presentar determinada documentación ante Anses. Los requisitos son:

Partida de nacimiento del menor.

del menor. DNI del bebé .

. DNI de ambos progenitores.

El trámite puede realizarse desde los 2 meses y hasta los 2 años posteriores al nacimiento, sin excepción.

Modalidades de trámite según el tipo de asignación

La forma de gestión varía según el tipo de prestación que cobre la familia:

Titulares de SUAF en relación de dependencia : pueden realizar el trámite online a través del portal Mi Anses.

: pueden realizar el trámite a través del portal Mi Anses. Titulares de AUH: deben realizar el trámite presencial, solicitando previamente un turno en una oficina de Anses.

En todos los casos, el pago se acredita una vez validada la documentación y confirmados los requisitos correspondientes.