Feriados en enero 2026: el calendario oficial y las fechas clave para planificar tus vacaciones

Si ya estás organizando la agenda de verano o contando los días para el descanso, es fundamental tener el calendario en mano. Enero es el mes por excelencia de las vacaciones en Argentina, pero en 2026 llega con una particularidad en cuanto a los días no laborables que tenés que conocer para no llevarte sorpresas.

A continuación, te detallamos qué días son feriados, qué pasa con el sistema bancario y cuáles son las fechas imperdibles de los grandes festivales nacionales para aprovechar el verano al máximo.

¿Hay feriados en enero 2026?

La respuesta corta es: sí, pero solo uno. Según el cronograma oficial establecido por el Ministerio del Interior, el único feriado nacional inamovible de enero es el jueves 1° de enero (Año Nuevo).

A diferencia de otros años donde se han decretado puentes turísticos, para enero de 2026 no hay feriados trasladables ni días no laborables extra confirmados oficialmente para el resto del mes. Esto significa que el viernes 2 de enero será un día hábil normal para la administración pública y el sector privado, salvo que tu empleador decida lo contrario.

Ver también: Feriados 2026 en Argentina: el calendario completo y cuándo caen los fines de semana largos

Calendario de verano: fechas clave para el turismo

Aunque el calendario de feriados sea austero en enero, la temporada turística explota con los festivales tradicionales. Si tenés pensado viajar a las sierras o al litoral, agendá estas fechas confirmadas para no perderte nada:

Festival de Doma y Folklore de Jesús María (Córdoba): Se realizará del 8 al 19 de enero . Es el primer gran evento que abre la temporada cordobesa.

Se realizará del . Es el primer gran evento que abre la temporada cordobesa. Fiesta Nacional del Chamamé (Corrientes): La gran celebración del litoral tendrá lugar del 16 al 25 de enero .

La gran celebración del litoral tendrá lugar del . Festival Nacional de Folklore de Cosquín (Córdoba): Las nueve lunas coscoínas están programadas del 24 de enero al 1° de febrero.

Ver también: Calendario escolar 2026 en la provincia de Buenos Aires: cuándo empiezan las clases, receso invernal y fin del ciclo lectivo

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Si no podés tomarte vacaciones en enero y estás esperando el próximo “finde XL”, vas a tener que esperar hasta mediados de febrero. Los feriados de Carnaval caerán el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026.

Al ser feriados inamovibles, generarán un fin de semana extra largo de cuatro días (sumando sábado 14 y domingo 15), ideal para una escapada corta antes del inicio del ciclo lectivo.

Dato útil: el inicio de clases y los bancos

Para quienes organizan las vacaciones en familia, es clave saber hasta cuándo se extiende el descanso. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones ya han confirmado que el Ciclo Lectivo 2026 comenzará el lunes 2 de marzo. Esto te garantiza que todo enero y febrero completo serán meses libres de actividad escolar.

Bancos y servicios: Recordá que el 1° de enero no habrá actividad bancaria ni bursátil en todo el país. La operatoria normal se retomará el viernes 2 de enero, por lo que te recomendamos anticipar las extracciones de efectivo o trámites urgentes antes del brindis de fin de año.