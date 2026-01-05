Ascensos Policía Bonaerense 2026: confirmaron el listado y ya se pueden consultar los nuevos grados

La espera terminó para miles de efectivos de la fuerza de seguridad provincial. Tras las demoras habituales de cada cierre de año y la revisión de las Juntas de Calificaciones, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires oficializó los ascensos al grado inmediato superior correspondientes al período 2025/2026.

Si sos parte de la Policía de la Provincia, esta es la información operativa que necesitás saber hoy, 5 de enero, sobre la resolución, dónde buscar tu nombre y cómo impacta esto en la escala salarial del próximo cobro.

La Resolución oficial y la fecha de vigencia

Según confirmaron fuentes de la cartera de seguridad en La Plata, la firma de la resolución administrativa se concretó este fin de semana, validando lo dictaminado por las Juntas de Calificaciones que evaluaron los legajos durante noviembre y diciembre.

El dato clave es la vigencia: tal como se esperaba, los ascensos son retroactivos al 1 de enero de 2026. Esto significa que, independientemente de cuándo se acredite la diferencia monetaria, la antigüedad en el nuevo grado corre desde el primer día de este año.

La medida abarca tanto al Subescalafón Comando como al Subescalafón General, Administrativo, Técnico y Profesional. Sin embargo, no todos los que cumplían el tiempo mínimo en el grado lograron ascender; el filtro de las calificaciones y la disponibilidad de vacantes presupuestarias fueron determinantes en este corte.

Cómo consultar los listados (SINOBA y Boletín)

A diferencia de años anteriores donde la filtración de PDFs por WhatsApp generaba confusión, este año se busca centralizar la notificación. Para chequear tu situación de revista actual, tenés dos vías oficiales:

Sistema SINOBA: Podés ingresar con tu usuario y contraseña al Sistema de Novedades de Buenos Aires. La actualización del grado debería reflejarse en la ficha personal digital en el transcurso de las próximas 48 horas.

Podés ingresar con tu usuario y contraseña al Sistema de Novedades de Buenos Aires. La actualización del grado debería reflejarse en la ficha personal digital en el transcurso de las próximas 48 horas. Boletín Informativo: La publicación oficial de los anexos con los apellidos, nombres y legajos se realiza a través del Boletín Informativo Policial. Es importante que verifiques el número de Orden del Día para confirmar que se trata del listado definitivo y no de los preliminares.

La publicación oficial de los anexos con los apellidos, nombres y legajos se realiza a través del Boletín Informativo Policial. Es importante que verifiques el número de Orden del Día para confirmar que se trata del listado definitivo y no de los preliminares. Notificación en destino: La oficina de Personal de cada dependencia (Comisaría, Comando, DDI, etc.) debe imprimir y notificar fehacientemente al personal ascendido.

Impacto en el bolsillo: cuándo se cobra el aumento

Esta es la consulta más recurrente en los grupos y foros policiales. Al ser 5 de enero, los haberes de este mes ya están en proceso de liquidación administrativa.

Por lo general, el sistema de la provincia no llega a cargar la nueva jerarquía para el cobro de los primeros días de febrero (que corresponde a enero). Por lo tanto, el escenario más probable para percibir el aumento salarial por la nueva jerarquía es el siguiente:

Concepto Fecha estimada de cobro Sueldo con antigua jerarquía Primeros días de Febrero 2026 Sueldo con nueva jerarquía Primeros días de Marzo 2026 Retroactivo (Diferencia Enero) Primeros días de Marzo 2026 (o por complementaria en Feb.)

Es fundamental controlar el recibo de sueldo digital una vez que se efectivice el pago para reclamar cualquier error en la liquidación de la antigüedad o los códigos bonificables que varían según el grado.

Reclamos y Juntas de Reconsideración

Si considerás que cumplías con todos los requisitos (tiempo en el grado, cursos obligatorios aprobados, apto físico y psicológico, y sin sanciones graves) y tu nombre no figura en los listados, se abre ahora la instancia de apelación.

Tenés un plazo administrativo perentorio para presentar el Recurso de Reconsideración. Este trámite se inicia mediante expediente en tu destino, dirigido a la Dirección de Personal. Se recomienda adjuntar toda la documentación que avale tu reclamo, especialmente si hubo errores en la carga de cursos o calificaciones anuales que te perjudicaron en el orden de mérito.

El Ministerio de Seguridad ha puesto énfasis en que no se darán curso a reclamos fuera de término, por lo que se sugiere revisar los anexos hoy mismo.