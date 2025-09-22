ANSES lanza herramienta digital para consultar tu historial de aportes jubilatorios en minutos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha habilitado una herramienta digital para la consulta en línea del detalle de los aportes jubilatorios. Este servicio resulta esencial para aquellos que desean verificar su trayectoria laboral antes de comenzar un trámite previsional, como la jubilación, evitando la necesidad de acudir a una oficina.

A través de la página web oficial o la aplicación Mi ANSES, cada trabajador tiene acceso a su historial completo. Para los empleados en relación de dependencia, se muestran las declaraciones presentadas por sus empleadores, mientras que los autónomos y monotributistas pueden visualizar los períodos y las remuneraciones correspondientes.

¿Qué información incluye la historia laboral?

El documento recopila el registro de aportes jubilatorios de cada persona. Para los asalariados, refleja los datos cargados por sus empleadores, y para los independientes, indica los períodos y montos aportados. En caso de no aparecer remuneraciones en algún período, puede ser porque los aportes se destinaron a otra caja previsional.

El sistema también incluye información de aquellas provincias que han trasladado sus registros a la Nación, garantizando un historial más completo y actualizado.

¿Cómo consultar la historia laboral en Mi ANSES?

El trámite se realiza en pocos pasos:

Ingresar en www.anses.gob.ar o abrir la app Mi ANSES. Acceder con CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú, seleccionar “Trabajo” y luego “Consulta de Historia Laboral”.

El sistema generará un documento que puede ser descargado o impreso directamente. Este archivo sirve como constancia oficial de los aportes. Si se necesita un comprobante con resolución formal, ANSES ofrece la opción de solicitar un Reconocimiento de Servicios, que detalla los aportes jubilatorios registrados a nivel nacional.