ANSES alerta sobre estafas mientras confirma el aumento de haberes para octubre 2025

En medio de la actualización de haberes confirmada para octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó una advertencia clave para sus beneficiarios: en distintas localidades del país, personas que se hacen pasar por empleados del organismo intentan obtener información sensible en la vía pública o incluso en domicilios particulares.

¿Qué modalidades utilizan los estafadores?

La modalidad encendió las alarmas porque los delincuentes buscan acceder a datos bancarios y personales que luego pueden ser utilizados en fraudes. Frente a esta situación, ANSES enfatizó cuáles son sus canales oficiales y cómo se realizan los trámites reales.

¿Cómo operan las estafas y qué dice ANSES?

Según reportes de vecinos, los supuestos “representantes” del organismo se presentan en la calle o en casas particulares para solicitar números de documento, datos de cuentas bancarias o claves personales. ANSES fue tajante: no realiza operativos de recolección de datos en domicilios ni en la vía pública.

Asimismo, aclaró que nunca pide contraseñas ni información financiera por teléfono, redes sociales, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. Todo trámite debe hacerse exclusivamente por los canales oficiales.

La recomendación principal es no entregar información bajo ninguna circunstancia y denunciar de inmediato ante la policía si alguien intenta hacerse pasar por empleado de ANSES.

¿Cuáles son los canales oficiales para realizar trámites?

Para evitar caer en engaños, ANSES recordó cuáles son los únicos medios seguros de atención:

Mi ANSES: Portal web donde se pueden consultar haberes, asignaciones y gestionar trámites sin turno.

Aplicación mi ANSES: Disponible para celulares, con los mismos servicios online.

Atención Virtual: Opción para resolver consultas y trámites con un operador a distancia.

Línea 130: Disponible las 24 horas con trámites automáticos y atención personalizada de lunes a viernes.

Oficinas ANSES: Delegaciones en todo el país para atención presencial.

Terminales de Autogestión Electrónica (TAE): Estaciones en oficinas para trámites rápidos.

La advertencia surge en paralelo a la confirmación de los aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de octubre de 2025, junto con el pago de un bono extra de $70.000 para quienes cobran la mínima.