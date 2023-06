Aníbal Lotocki rompió el silencio: “No soy cirujano plástico”

Tras conocerse la noticia de que Silvina Luna está internada en terapia intensiva, Aníbal Lotocki, el médico que fue denunciado por la modelo, rompió el silencio en una entrevista con Telenoche.

Lotocki brindó una entrevista y dio detalles

Lotocki se ve nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse la difícil situación por la que atraviesa Silvina Luna, quien lo ha denunciado por mala praxis y lo ha señalado como responsable del calvario que actualmente vive.

En una conversación con Nelson Castro y Dominique Metzger, Lotocki resaltó desde el principio que no es cirujano plástico. “No soy cirujano plástico”, aseguró al comienzo de la charla. Luego, sostuvo que no tiene responsabilidad en el cuadro que atraviesa la ex Gran Hermano y declaró: “Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal”.

Hace doce años, el llamado "cirujano de las celebridades" realizó una intervención estética en las piernas y glúteos de la modelo y le inyectó metacrilato.





“Es un producto que está aprobado por la ANMAT, tiene un testeo clínico que determina que no produce ninguna enfermedad. En Argentina estaba aprobado en glúteos”, aseguró Lotocki en referencia al “plástico o material de relleno” que ha sido objeto de controversia.

Aníbal Lotocki en Telenoche

Por otra parte, el médico remarcó que en ningún momento le ocultó a Luna que le iba a inyectar metacrilato y explicó cuándo fue que la notificó al respecto: “Estaba en el consentimiento informado. (...) Yo se lo expliqué con claridad.”

Desafortunadamente, la salud de Luna se deterioró después de esa cirugía. Desarrolló insuficiencia renal crónica y tuvo que comenzar un tratamiento de diálisis. Recientemente, se supo que necesita un trasplante de riñón, pero no puede recibirlo hasta que se venciera una bacteria presente en su organismo.

¿Cómo está Silvina Luna? Estado de Salud actual

Actualmente, Silvina Luna se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Italiano. Se encuentra sedada y conectada a un respirador. Todos sus seres queridos la acompañan en este difícil momento.