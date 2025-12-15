Aguinaldo docentes bonaerenses diciembre 2025: fecha de cobro y cómo consultar el recibo

En el transcurso de la segunda quincena de diciembre, la comunidad educativa de la Provincia de Buenos Aires aguarda la acreditación del segundo medio aguinaldo (SAC) correspondiente al año 2025. Hoy, 15 de diciembre, la consulta sobre el cronograma oficial de pagos para los maestros y profesores dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) es la tendencia principal en las búsquedas locales.

A continuación, detallamos las fechas de cobro, cómo acceder al recibo digital y el cálculo correcto que debe figurar en tu cuenta sueldo.

Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en diciembre 2025

Aunque el gobierno de Axel Kicillof suele unificar el pago del Sueldo Anual Complementario para toda la administración pública, el sector docente representa la mayor masa salarial de la provincia. Hasta el momento, fuentes gremiales y administrativas señalan que el objetivo es garantizar el depósito antes de las fiestas de Navidad.

Considerando que la Ley de Contrato de Trabajo fija el 18 de diciembre como fecha de referencia, pero admite una tolerancia de cuatro días hábiles, y observando que el sábado 20 y domingo 21 son días inhábiles bancarios, el esquema de acreditación más probable se centra en dos fechas claves:

Viernes 19 de diciembre: Es la fecha operativa bancaria más fuerte para que los fondos impacten en las cajas de ahorro antes del fin de semana.

Es la fecha operativa bancaria más fuerte para que los fondos impacten en las cajas de ahorro antes del fin de semana. Lunes 22 de diciembre: Sería la última instancia para cumplir con el pago antes del asueto administrativo habitual de los días previos a Nochebuena.

Se recomienda monitorear la aplicación Cuenta DNI o el Home Banking del Banco Provincia, ya que en ocasiones los depósitos se visualizan horas antes de la confirmación oficial pública.

Cómo consultar el recibo de sueldo en la plataforma ABC

Para verificar la liquidación del aguinaldo, los docentes deben utilizar la plataforma oficial. Es fundamental revisar el recibo digital para chequear que se haya tomado la mejor remuneración del semestre correctamente.

Pasos para ver el recibo (Couli):

Ingresar al portal abc.gob.ar con usuario y contraseña.

con usuario y contraseña. Dirigirse a la sección “Servicios” y luego a “Recibos de Haberes”.

El recibo del aguinaldo suele figurar separado del sueldo mensual de diciembre, identificado claramente como “SAC 2° Cuota 2025”.

Si el sistema presenta demoras (algo habitual en fechas de cobro masivo), se sugiere intentar el acceso en horarios de menor tráfico, como tarde en la noche o muy temprano por la mañana.

Cálculo del Aguinaldo Docente: ¿Qué se tiene en cuenta?

El importe a cobrar debe ser el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre julio-diciembre de 2025.

Puntos importantes a considerar en el cálculo docente:

Aumentos paritarios: Si hubo un aumento salarial en los últimos meses (por ejemplo, en noviembre o diciembre), ese sueldo más alto es el que se toma como base para calcular el medio aguinaldo completo, no un promedio.

Si hubo un aumento salarial en los últimos meses (por ejemplo, en noviembre o diciembre), ese sueldo más alto es el que se toma como base para calcular el medio aguinaldo completo, no un promedio. Incentivo Docente y Conectividad: Históricamente, ciertos ítems nacionales o sumas no remunerativas pueden generar dudas. Sin embargo, el aguinaldo se calcula sobre los conceptos remunerativos y aquellos no remunerativos que por acta paritaria se hayan acordado computar para el SAC.

Históricamente, ciertos ítems nacionales o sumas no remunerativas pueden generar dudas. Sin embargo, el aguinaldo se calcula sobre los conceptos remunerativos y aquellos no remunerativos que por acta paritaria se hayan acordado computar para el SAC. Horas y cargos: Si tomaste más horas cátedra o un segundo cargo durante el semestre, el aguinaldo será proporcional al tiempo trabajado en esas nuevas horas. Si trabajaste el cargo completo los 6 meses, cobras el 50% pleno.

Cobro de Sueldo Docente

Es importante aclarar que, salvo disposición contraria de último momento de la Tesorería General, el sueldo de diciembre (haberes mensuales) se cobrará según el cronograma habitual a principios de enero de 2026 (generalmente el 5° día hábil). Lo que se acredita ahora en diciembre es exclusivamente el Medio Aguinaldo.

Cualquier reclamo por errores en la liquidación debe canalizarse a través de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD) del distrito correspondiente o mediante la opción de reclamos en la plataforma ABC una vez que el recibo esté disponible.