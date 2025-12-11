Aguinaldo diciembre 2025: Cuándo cobran los empleados públicos en cada provincia de Argentina

A medida que avanza diciembre, miles de trabajadores estatales del país esperan la acreditación del aguinaldo, un ingreso adicional que suele destinarse a gastos de fin de año. En este contexto, cada provincia define su propio calendario de pago, lo que genera particular interés entre empleados públicos de todos los distritos.

Cuándo debe pagarse el aguinaldo de diciembre

El Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde al 50% de la mejor remuneración del último semestre, incluyendo conceptos remunerativos habituales.

Según la ley 27.073, el aguinaldo debe cobrarse antes del 18 de diciembre, aunque existe un plazo de cuatro días hábiles para completar el pago. Esto habilita a las administraciones provinciales a depositarlo hasta el 24 de diciembre.

Para facilitar su comprensión, estos son los puntos clave:

El monto equivale a la mitad del mejor sueldo mensual entre julio y diciembre.

entre julio y diciembre. Se aplica a todos los trabajadores en relación de dependencia .

. El Estado provincial es quien fija el cronograma propio de pago para sus empleados públicos.

Fechas confirmadas de pago del aguinaldo, provincia por provincia

Distintas jurisdicciones ya anunciaron el día exacto en el que depositarán el aguinaldo correspondiente a diciembre 2025. A continuación, el detalle oficial difundido por cada administración:

Provincias con fecha confirmada

Catamarca : sábado 20 de diciembre.

: sábado 20 de diciembre. Chaco (empleados municipales de Resistencia): lunes 15 de diciembre.

(empleados municipales de Resistencia): lunes 15 de diciembre. Córdoba : lunes 22 de diciembre.

: lunes 22 de diciembre. Entre Ríos : sábado 20 de diciembre.

: sábado 20 de diciembre. Jujuy : entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre.

: entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre. La Pampa : martes 23 de diciembre.

: martes 23 de diciembre. Río Negro : entre el lunes 19 y el viernes 20 de diciembre.

: entre el lunes 19 y el viernes 20 de diciembre. Salta : martes 16 de diciembre.

: martes 16 de diciembre. San Juan : sábado 20 de diciembre.

: sábado 20 de diciembre. San Luis : viernes 19 de diciembre.

: viernes 19 de diciembre. Tucumán: entre el miércoles 17 y el viernes 19 de diciembre.

Provincias que aún no confirmaron la fecha de pago

Varias jurisdicciones todavía no informaron su cronograma oficial. Entre ellas se encuentran:

Buenos Aires

Chubut

Corrientes

Formosa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la secretaria general de UPCNBA, Fabiola Mosquera, solicitó que se haga “todo el esfuerzo posible” para acreditar el aguinaldo dentro de los plazos que establece la ley.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre 2025

Para tener una estimación rápida, podés usar la fórmula básica:

Aguinaldo = mejor remuneración del semestre ÷ 2

Si querés hacerlo más fácil, podés considerar:

Tomar el mes con el sueldo más alto entre julio y diciembre.

entre julio y diciembre. Dividir ese monto por 2.

Este cálculo aplica siempre que hayas trabajado el semestre completo. En caso contrario, el SAC se liquida de manera proporcional.