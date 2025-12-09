Aerolíneas Argentinas lanzó un 25% de descuento en vuelos: Fechas, destinos y cómo aprovechar la promo

Con el inicio de la planificación para las vacaciones del 2026, las aerolíneas comienzan a ajustar su oferta y lanzar beneficios para incentivar los viajes. En este contexto, Aerolíneas Argentinas presentó una promoción que abarca tanto rutas nacionales como internacionales y que estará disponible por tiempo limitado, generando interés entre quienes buscan organizar sus escapadas con anticipación.

Descuento del 25% y cuotas sin interés

Aerolíneas Argentinas anunció un 25% de descuento en pasajes para vuelos de cabotaje y destinos internacionales. La promoción estará vigente del 7 al 14 de diciembre, y permitirá acceder a tarifas más bajas para viajar durante buena parte del 2026.

La empresa confirmó además que los pasajes podrán abonar en 6 cuotas sin interés con todos los bancos, una opción que facilita la compra y promueve el turismo interno.

Fechas de viaje disponibles según el destino

La compañía estableció diferentes períodos para usar los pasajes con descuento, lo que abre alternativas para planificar viajes dentro y fuera del país.

Vuelos nacionales

Los tickets con descuento para destinos dentro de Argentina podrán utilizarse entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026. La promo incluye todas las rutas de cabotaje operadas por la aerolínea.

Destinos regionales

El 25% de descuento también aplicará a la red regional para viajes del 1 de marzo al 15 de junio de 2026.

Caribe

Quienes viajen al Caribe podrán acceder al beneficio para vuelos programados entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026.

Miami

En el caso de Miami, la promoción estará vigente para pasajes con fecha de viaje entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de 2026.

Dónde comprar los pasajes

Los boletos pueden adquirirse a través de:

Sitio web oficial

Call center

Sucursales de Aerolíneas Argentinas

Agencias de viaje del país y del exterior

Oferta de destinos y expansión de flota

Aerolíneas Argentinas recordó que actualmente vuela a 37 destinos nacionales y 22 internacionales, y que avanza en su primer plan de inversión financiado con fondos propios. Este proyecto incluye la incorporación de 18 nuevos aviones mediante la modalidad de leasing.

Rutas reforzadas para el verano

La aerolínea presentó su plan de operación para la temporada alta, con un enfoque en el turismo interno y en los tradicionales destinos de playa. Se incorporarán nuevas rutas como Aruba y Buzios–Cabo Frío, además de un refuerzo general de frecuencias.

Principales frecuencias semanales desde y hacia Buenos Aires

Córdoba: 69

Bariloche: 63

Mendoza: 60

Ushuaia: 51

Iguazú: 45

El Calafate: 40

Salta: 38

Tucumán: 36

Mar del Plata: 32

También habrá incrementos en rutas hacia Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

Intertramos federales destacados

Ushuaia–El Calafate: 16 frecuencias semanales

Bariloche–El Calafate: 6

Tucumán–Mar del Plata: 4

Córdoba–Tucumán: 4

Salta–Iguazú: 4

Además, seguirán disponibles conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario.

Ampliación de rutas internacionales en verano

La compañía anunció una expansión hacia Uruguay mediante dos rutas inéditas desde Brasil a Punta del Este, habilitadas por acuerdos de quinta libertad. Serán:

San Pablo–Punta del Este

Porto Alegre–Punta del Este

Ambas operarán con dos frecuencias semanales entre fines de diciembre y fines de enero.

Vuelos desde Argentina hacia Uruguay

28 frecuencias semanales a Punta del Este

16 a Montevideo

2 vuelos semanales Córdoba–Punta del Este (jueves y sábados desde el 1 de enero)

Operación hacia Brasil

Nueva ruta estacional a Cabo Frío con vuelos desde Buenos Aires y Rosario

35 frecuencias semanales a Río de Janeiro en enero

Refuerzos a Salvador de Bahía, Porto Seguro y Florianópolis

Más vuelos desde Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán

Vuelos a Aruba

Entre el 1 de enero y el 28 de febrero, Aerolíneas Argentinas ofrecerá vuelos directos a Aruba con: