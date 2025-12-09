Aerolíneas Argentinas lanzó un 25% de descuento en vuelos: Fechas, destinos y cómo aprovechar la promo

Con el inicio de la planificación para las vacaciones del 2026, las aerolíneas comienzan a ajustar su oferta y lanzar beneficios para incentivar los viajes. En este contexto, Aerolíneas Argentinas presentó una promoción que abarca tanto rutas nacionales como internacionales y que estará disponible por tiempo limitado, generando interés entre quienes buscan organizar sus escapadas con anticipación.
Descuento del 25% y cuotas sin interés
Aerolíneas Argentinas anunció un 25% de descuento en pasajes para vuelos de cabotaje y destinos internacionales. La promoción estará vigente del 7 al 14 de diciembre, y permitirá acceder a tarifas más bajas para viajar durante buena parte del 2026.
La empresa confirmó además que los pasajes podrán abonar en 6 cuotas sin interés con todos los bancos, una opción que facilita la compra y promueve el turismo interno.
Fechas de viaje disponibles según el destino
La compañía estableció diferentes períodos para usar los pasajes con descuento, lo que abre alternativas para planificar viajes dentro y fuera del país.
Vuelos nacionales
Los tickets con descuento para destinos dentro de Argentina podrán utilizarse entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026. La promo incluye todas las rutas de cabotaje operadas por la aerolínea.
Destinos regionales
El 25% de descuento también aplicará a la red regional para viajes del 1 de marzo al 15 de junio de 2026.
Caribe
Quienes viajen al Caribe podrán acceder al beneficio para vuelos programados entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026.
Miami
En el caso de Miami, la promoción estará vigente para pasajes con fecha de viaje entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de 2026.
Dónde comprar los pasajes
Los boletos pueden adquirirse a través de:
- Sitio web oficial
- Call center
- Sucursales de Aerolíneas Argentinas
- Agencias de viaje del país y del exterior
Oferta de destinos y expansión de flota
Aerolíneas Argentinas recordó que actualmente vuela a 37 destinos nacionales y 22 internacionales, y que avanza en su primer plan de inversión financiado con fondos propios. Este proyecto incluye la incorporación de 18 nuevos aviones mediante la modalidad de leasing.
Rutas reforzadas para el verano
La aerolínea presentó su plan de operación para la temporada alta, con un enfoque en el turismo interno y en los tradicionales destinos de playa. Se incorporarán nuevas rutas como Aruba y Buzios–Cabo Frío, además de un refuerzo general de frecuencias.
Principales frecuencias semanales desde y hacia Buenos Aires
- Córdoba: 69
- Bariloche: 63
- Mendoza: 60
- Ushuaia: 51
- Iguazú: 45
- El Calafate: 40
- Salta: 38
- Tucumán: 36
- Mar del Plata: 32
También habrá incrementos en rutas hacia Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.
Intertramos federales destacados
- Ushuaia–El Calafate: 16 frecuencias semanales
- Bariloche–El Calafate: 6
- Tucumán–Mar del Plata: 4
- Córdoba–Tucumán: 4
- Salta–Iguazú: 4
Además, seguirán disponibles conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario.
Ampliación de rutas internacionales en verano
La compañía anunció una expansión hacia Uruguay mediante dos rutas inéditas desde Brasil a Punta del Este, habilitadas por acuerdos de quinta libertad. Serán:
- San Pablo–Punta del Este
- Porto Alegre–Punta del Este
Ambas operarán con dos frecuencias semanales entre fines de diciembre y fines de enero.
Vuelos desde Argentina hacia Uruguay
- 28 frecuencias semanales a Punta del Este
- 16 a Montevideo
- 2 vuelos semanales Córdoba–Punta del Este (jueves y sábados desde el 1 de enero)
Operación hacia Brasil
- Nueva ruta estacional a Cabo Frío con vuelos desde Buenos Aires y Rosario
- 35 frecuencias semanales a Río de Janeiro en enero
- Refuerzos a Salvador de Bahía, Porto Seguro y Florianópolis
- Más vuelos desde Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán
Vuelos a Aruba
Entre el 1 de enero y el 28 de febrero, Aerolíneas Argentinas ofrecerá vuelos directos a Aruba con:
- 3 frecuencias semanales Buenos Aires–Aruba–Córdoba–Buenos Aires
- 1 vuelo semanal Córdoba–Aruba (jueves)
- 1 vuelo semanal Mendoza–Aruba (viernes)