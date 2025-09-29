Aerolíneas Argentinas lanzó nuevas promociones con cuotas sin interés y beneficios especiales

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT), se presentaron diversas propuestas orientadas a incentivar el turismo interno y regional. Miles de visitantes participaron del evento, que reunió a empresas, bancos y organismos estatales con el objetivo de ofrecer alternativas más accesibles para viajar dentro y fuera del país.

Pasajes en cuotas sin interés con Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas anunció una nueva promoción para la compra de vuelos domésticos, vigente entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre. Durante ese período, se podrán adquirir pasajes en 3 y 6 cuotas sin interés con los siguientes bancos:

BBVA: 3 y 6 cuotas

3 y 6 cuotas Galicia: 3 y 6 cuotas

3 y 6 cuotas Macro (Visa y Mastercard): 3 y 6 cuotas

3 y 6 cuotas Santander: 3 y 6 cuotas

Además, la compañía mantiene convenios de financiación hasta el 31 de octubre con más de 20 entidades bancarias:

3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés: YOY, BanCo (Banco de Corrientes)

YOY, BanCo (Banco de Corrientes) 6 cuotas: Naranja X

Naranja X 3 y 6 cuotas: BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal (directas y Credicoop), Columbia, Banco Santa Cruz (cartera renta alta), Banco Entre Ríos (cartera renta alta), Banco Santa Fe (cartera renta alta), Banco San Juan (cartera renta alta)

BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal (directas y Credicoop), Columbia, Banco Santa Cruz (cartera renta alta), Banco Entre Ríos (cartera renta alta), Banco Santa Fe (cartera renta alta), Banco San Juan (cartera renta alta) 3 cuotas: Banco Provincia Neuquén (BPN), Banco Santa Cruz (todos los clientes), Banco Entre Ríos (todos los clientes), Banco Santa Fe (todos los clientes), Banco San Juan (todos los clientes)

Con estas alianzas, la aerolínea busca estimular la demanda de viajes nacionales y acercar más opciones de pago a los pasajeros.

Nueva ruta a Buzios-Cabo Frío desde enero

De cara a la temporada de verano, Aerolíneas Argentinas confirmó la apertura de una nueva ruta hacia Buzios-Cabo Frío, Brasil.

Inicio: sábado 3 de enero

sábado 3 de enero Finalización: domingo 5 de abril

domingo 5 de abril Orígenes de salida: Aeroparque y Rosario

Aeroparque y Rosario Frecuencias: dos vuelos semanales desde cada origen (sábados y domingos)

La propuesta apunta a reforzar la conexión con destinos de playa muy buscados por los turistas argentinos.

Beneficios turísticos del Banco Nación

Durante la FIT, el Banco Nación presentó una amplia serie de promociones para fomentar el consumo en el sector turístico. Los beneficios incluyen descuentos y financiación en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

Entre las principales ventajas se destacan:

Agencias de turismo: 6, 9 y 12 cuotas sin interés para destinos nacionales

6, 9 y 12 cuotas sin interés para destinos nacionales Hoteles: 10% de descuento sin tope de reintegro + 9 y 12 cuotas sin interés con MODO BNA+

10% de descuento sin tope de reintegro + 9 y 12 cuotas sin interés con MODO BNA+ Gastronomía: 20% de descuento con tope de $10.000 por compra, abonando con MODO BNA+

20% de descuento con tope de $10.000 por compra, abonando con MODO BNA+ Alquiler de autos: 6 o 12 cuotas sin interés

6 o 12 cuotas sin interés Balnearios: 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés

10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés Micros de larga distancia: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés sin tope de reintegro

10% de descuento y 3 cuotas sin interés sin tope de reintegro Productos regionales: 20% de descuento y 3 cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 por tarjeta

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, destacó que el plan busca impulsar el turismo interno y facilitar el acceso a servicios turísticos, al tiempo que amplía la posibilidad de nuevos clientes para la entidad.