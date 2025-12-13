La Provincia de Buenos Aires elimina peajes físicos: así funcionará el sistema Free Flow

La transformación del sistema vial en la Provincia de Buenos Aires avanza en sintonía con los cambios tecnológicos que ya son habituales en otros países. En ese contexto, la discusión sobre cómo se paga el peaje y de qué manera impacta en la experiencia de manejo empieza a ganar protagonismo, especialmente en los corredores con mayor circulación diaria.

La provincia de Buenos Aires avanza hacia la eliminación de peajes físicos

Tras la decisión del Gobierno nacional de fijar el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para terminar con las cabinas de peaje en rutas nacionales concesionadas, la Provincia de Buenos Aires confirmó que se sumará al proceso de manera gradual. El objetivo es adoptar un esquema de cobro automático, sin barreras ni detenciones, en rutas y autopistas bajo su jurisdicción.

La implementación estará alineada con los lineamientos de la Dirección Nacional de Vialidad y busca modernizar la infraestructura, mejorar la fluidez del tránsito y reducir tiempos de viaje en zonas clave.

Qué es el sistema Free Flow y cómo funciona

El sistema Free Flow es un método de cobro electrónico que permite circular a velocidad normal sin detenerse en cabinas. El pago se realiza mediante la identificación automática del vehículo al atravesar pórticos equipados con sensores y lectores.

Entre sus principales características se destacan:

No requiere frenar ni disminuir la velocidad

El cobro se procesa de forma automática

El sistema reconoce al vehículo a través de TelePase

Reduce embotellamientos y demoras en horas pico

El uso del dispositivo es obligatorio: quienes circulen sin la calcomanía serán detectados por el sistema y recibirán la multa correspondiente, ya que el registro se realiza sin intervención humana.

Los primeros peajes bonaerenses que incorporan Free Flow

En una primera etapa, la Provincia seleccionó cuatro puntos estratégicos con alto caudal de tránsito para iniciar la transición, sin incluir por el momento a la Autovía 2.

Los corredores elegidos son:

Ruta 11 – Peaje Mar Chiquita : se incorporan cuatro vías nuevas en un tramo clave para el acceso a la Costa Atlántica.

: se incorporan cuatro vías nuevas en un tramo clave para el acceso a la Costa Atlántica. Autopista Buenos Aires–La Plata – Peaje Dock Sud : se habilitarán cinco vías en sentido descendente, mejorando la circulación metropolitana.

: se habilitarán cinco vías en sentido descendente, mejorando la circulación metropolitana. Ruta 6 – Peaje Las Heras : transformación de ocho vías existentes para adaptarlas al sistema automático.

: transformación de ocho vías existentes para adaptarlas al sistema automático. Ruta 6 – Peaje San Vicente: modernización integral de la estación, acompañando el esquema Free Flow.

Estas obras forman parte de un plan más amplio de actualización tecnológica en rutas provinciales concesionadas.

TelePase: requisito clave para circular sin barreras

El TelePase es una calcomanía adhesiva que se coloca en el parabrisas del vehículo y permite identificarlo al pasar por los arcos electrónicos. Su uso será indispensable en los tramos donde funcione el Free Flow.

Aspectos importantes a tener en cuenta:

El cobro se debita de forma automática

No llevar TelePase constituye una infracción

El sistema registra el paso incluso sin barreras físicas

El conductor no necesita realizar ninguna acción adicional

La Provincia apunta a que, con el tiempo, este mecanismo se convierta en el estándar para todas las rutas bajo su administración.

Cambios en el tránsito y la experiencia de manejo

La eliminación de cabinas tradicionales busca mejorar la seguridad vial, disminuir las filas en horarios de alta demanda y optimizar el flujo vehicular, especialmente en accesos turísticos y zonas logísticas.

Además de agilizar los viajes, el Free Flow permite una gestión más eficiente del tránsito y sienta las bases para una red vial más moderna, integrada y adaptada a las nuevas tecnologías de movilidad en la Argentina.