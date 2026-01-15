Adiós aranceles: Celulares importados a 0% en Argentina ¿Conviene comprar ahora o esperar?

Desde este 15 de enero de 2026, el mercado de tecnología en Argentina cambia las reglas del juego. Tal como se había anticipado en el decreto 333, hoy entra en vigencia la eliminación total de los aranceles de importación para celulares. Si estabas pensando en cambiar tu equipo, esta es la noticia que esperabas.

¿Qué significa realmente que el arancel sea 0%? ¿Bajan los precios ya mismo o es solo para los importadores? Analizamos a fondo la medida, el impacto en tu bolsillo y la letra chica de los envíos internacionales.

Lo que cambia a partir de hoy

Hasta ayer, ingresar un teléfono móvil al país pagaba un arancel del 8% (que ya había bajado del 16% original en mayo de 2025). A partir de hoy, ese porcentaje se reduce a cero. El objetivo oficial es claro: reducir la brecha de precios con países vecinos, combatir el contrabando y fomentar una competencia real que beneficie al consumidor.

Esto no solo afecta a los importadores grandes; también cambia el panorama para quienes compran vía Courier (Amazon, Tiendamia, etc.) o viajan al exterior.

¿Cuánto van a bajar los precios?

La pregunta del millón. Según estimaciones del sector y del propio Ministerio de Economía, se espera una reducción de precios al consumidor de entre un 10% y un 30%, dependiendo de la marca y el modelo.

Impacto inmediato: Se verá principalmente en marcas que no tienen fábrica en Tierra del Fuego, como Apple (iPhone) , Google Pixel o modelos específicos de gama alta de otras marcas. Al eliminar el costo de entrada, el precio en vitrina debería ajustarse rápidamente.

Se verá principalmente en marcas que no tienen fábrica en Tierra del Fuego, como , Google Pixel o modelos específicos de gama alta de otras marcas. Al eliminar el costo de entrada, el precio en vitrina debería ajustarse rápidamente. Producción nacional (Tierra del Fuego): Para no perder competitividad, los equipos ensamblados localmente (Samsung, Motorola) también recibieron beneficios impositivos (impuestos internos al 0%), por lo que la “guerra de precios” está declarada.

El “Rulo” del Courier: Ahora podés traer celulares de hasta USD 3.000

Esta es quizás la parte más jugosa para el usuario experto. Junto con la baja de aranceles, el régimen de Pequeños Envíos (Courier) se ha flexibilizado en este 2026, convirtiéndose en una opción extremadamente atractiva.

Las nuevas reglas para traer tu celular de afuera:

Nuevo Límite: El tope de compra subió a USD 3.000 por envío (antes era USD 1.000). Esto significa que ahora podés traer legalmente un iPhone 17 Pro Max o un Samsung S25 Ultra sin problemas de tope.

El tope de compra subió a por envío (antes era USD 1.000). Esto significa que ahora podés traer legalmente un iPhone 17 Pro Max o un Samsung S25 Ultra sin problemas de tope. Franquicia: Los primeros USD 400 de tu envío suelen estar exentos de aranceles (pagando solo gestión), y con la nueva norma de arancel 0% para la categoría celulares, el costo extra por el excedente se reduce drásticamente.

Los primeros de tu envío suelen estar exentos de aranceles (pagando solo gestión), y con la nueva norma de arancel 0% para la categoría celulares, el costo extra por el excedente se reduce drásticamente. Sin trámites complejos: Al ser vía Courier, no necesitás despachante de aduana; te llega a la puerta de tu casa.

Comparativa rápida: Argentina vs. Chile vs. Miami

Con el arancel 0%, la brecha histórica del 100% o más de sobreprecio empieza a desaparecer.

El veredicto hoy:

Si buscás cuotas: Comprar en Argentina (oficial) sigue siendo la mejor opción por la financiación y la garantía local, que ahora debería tener un precio de lista más lógico. Si tenés dólares en mano: La opción de Courier se vuelve imbatible. Al no pagar el arancel de importación, el precio final (dólar tarjeta o dólar propio) queda muy cerca del precio de Estados Unidos + envío. Chile: Sigue siendo barato, pero la diferencia ya no justifica el viaje solo para esto, a menos que vayas de vacaciones.

¿Qué hago? ¿Compro ya?

Si necesitás un equipo de marcas como Apple, la recomendación es mirar con atención los precios en las próximas dos semanas. Los importadores directos trasladarán la quita del impuesto casi de inmediato.

Para equipos de gama media (Samsung A series, Motorola G series), es probable que el mercado local siga teniendo las mejores ofertas debido al stock acumulado y las promociones bancarias.

Dato clave: Revisá siempre que la tienda (local o de importación) te confirme que el precio ya refleja la normativa del 15 de enero de 2026.