Celulares importados sin aranceles: ¿Cuánto bajarán realmente los precios desde este 15 de enero y qué conviene hacer

Ignacio Hernández
A partir de este jueves 15 de enero de 2026, entra en vigencia una de las medidas más esperadas por los consumidores de tecnología en Argentina: la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos móviles. Tal como lo estableció el Gobierno Nacional mediante el Decreto 333/2025, la alícuota que tributan los equipos extranjeros pasa del 8% al 0%, completando el esquema de apertura comercial iniciado en mayo del año pasado.

Esta decisión busca alinear los precios locales con los internacionales y reducir la histórica brecha cambiaria que fomentaba el contrabando y los viajes de compras a países limítrofes. Pero, ¿se trasladará esta rebaja inmediatamente a las góndolas? ¿Conviene comprar ya o esperar?

El fin de una era proteccionista

Hasta hoy, el mercado argentino operaba con una fuerte barrera arancelaria diseñada para proteger el ensamblado en Tierra del Fuego. El proceso de desgravación fue gradual: en mayo de 2025, el arancel bajó del 16% al 8%, y finalmente mañana desaparece por completo. El Ministro de Economía y el equipo de Gabinete confirmaron que el objetivo es fomentar una competencia real que beneficie directamente al bolsillo del usuario, permitiendo el ingreso de marcas y modelos que antes no llegaban al país por sus costos prohibitivos.

¿Cuánto van a bajar los precios? La letra chica

Si bien la eliminación del arancel es total, los expertos del sector advierten que la baja en el precio final al consumidor no será del mismo porcentaje de manera lineal. Esto se debe a la estructura impositiva que aún pesa sobre los productos:

  • Impuestos internos: Los celulares importados seguirán pagando una tasa del 9,5% (frente al 0% que tributan los fabricados en Tierra del Fuego).
  • IVA: Se mantiene el 21%.
  • Costos logísticos y de distribución.

Las estimaciones más realistas proyectan una reducción de precios al público de entre un 10% y un 15% en el corto plazo para la gama alta (como los iPhone 17 o Samsung Galaxy S25), y una estabilización mayor hacia marzo, cuando la competencia entre importadores y fabricantes locales se agudice.

Argentina vs. Chile y Paraguay: ¿Sigue conviniendo viajar?

Uno de los efectos directos de esta medida es el golpe al “tour de compras”. Históricamente, un teléfono de alta gama podía costar hasta el doble en Argentina que en Chile. Con el arancel cero, esa brecha se achica drásticamente. Si bien comprar en el exterior podría seguir siendo marginalmente más barato (alrededor de un 15% menos en dólares billete debido a la diferencia de IVA), la posibilidad de acceder a financiación en cuotas y garantía oficial en Argentina inclinará la balanza a favor de la compra local para la mayoría de los usuarios.

Recomendación: ¿Compro ahora o espero?

La clave es la paciencia. Aunque la medida rige desde el 15 de enero, el stock disponible en las tiendas físicas hoy (jueves) fue importado con el arancel viejo (8%). Los grandes retailers y cadenas de electrodomésticos tardarán unas semanas en renovar su inventario con los nuevos costos.

El consejo de los especialistas: Si no tenés una urgencia, esperá hasta febrero o marzo. En ese momento, la presión del nuevo stock importado obligará a bajar los precios de los modelos existentes y aparecerán las verdaderas ofertas competitivas del nuevo régimen.

