Adiós a los vehículos en la playa: Avanza la prohibición total y aplican multas de hasta $15 millones

La imagen de las camionetas 4×4, los UTV y los cuatriciclos circulando libremente por los médanos y las orillas de la Costa Atlántica podría tener los días contados. Tras una seguidilla de accidentes graves y situaciones de descontrol en el inicio de la temporada 2026, dos frentes simultáneos amenazan con terminar definitivamente con esta práctica: un proyecto de ley provincial para prohibir el acceso de vehículos a todas las playas bonaerenses y decretos municipales que ya aplican sanciones económicas sin precedentes.

Si estás planeando bajar a la arena con tu vehículo en lo que resta del verano, es fundamental que conozcas las nuevas reglas de juego, los montos actualizados de las infracciones y el riesgo real de perder tu licencia o tu rodado.

El proyecto “Tolerancia Cero”: Prohibición en toda la Provincia

Esta semana ingresó al Senado bonaerense una iniciativa que busca unificar el criterio en toda la costa: prohibir la circulación de vehículos motorizados en todas las playas y médanos de la provincia de Buenos Aires. El proyecto, impulsado por los senadores Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, apunta a terminar con la “anarquía normativa” actual, donde cada municipio delimita sus propias “zonas seguras” o corredores.

Los argumentos centrales son dos: la seguridad de los veraneantes (tras el grave accidente de un niño de 8 años en Pinamar y las picadas ilegales en Gesell) y la protección ambiental del frente costero. De aprobarse, la norma eliminaría la discrecionalidad de los municipios para habilitar zonas de circulación recreativa, permitiendo el ingreso únicamente a vehículos de seguridad, rescate y servicios esenciales.

Pinamar y el Decreto 0104/2026: Multas de $15 millones y cobro de gastos

Mientras la Legislatura debate la prohibición total, el municipio de Pinamar decidió no esperar y endureció los controles en “La Frontera” mediante el nuevo Decreto N° 0104/2026. La normativa, firmada por el intendente Juan Ibarguren, cambia radicalmente el costo de cometer una infracción en la arena.

Las nuevas sanciones incluyen:

Multas millonarias: Las infracciones graves por circular fuera de zonas permitidas, realizar maniobras temerarias o correr picadas pueden alcanzar los $15.000.000 (quince millones de pesos) .

Las infracciones graves por circular fuera de zonas permitidas, realizar maniobras temerarias o correr picadas pueden alcanzar los . Secuestro inmediato: Los agentes tienen la facultad de retener y secuestrar cualquier vehículo que represente un peligro, incluyendo UTVs y cuatriciclos.

Los agentes tienen la facultad de retener y secuestrar cualquier vehículo que represente un peligro, incluyendo UTVs y cuatriciclos. El infractor paga el operativo: Una cláusula novedosa establece que el conductor responsable deberá pagar los costos del despliegue de emergencia, traslados sanitarios y daños ocasionados al erario público.

Una cláusula novedosa establece que el conductor responsable deberá pagar los costos del despliegue de emergencia, traslados sanitarios y daños ocasionados al erario público. Denuncias penales: El municipio iniciará acciones legales por “puesta en peligro de la vida” contra los conductores temerarios.

Villa Gesell: Operativos saturación y detenidos

La situación en Villa Gesell es similar. Tras detectar picadas ilegales en la zona de médanos, el intendente Gustavo Barrera ordenó operativos conjuntos con la provincia que resultaron en la detención de conductores y el secuestro masivo de motos y cuatriciclos. El municipio también está presionando para una modificación de la Ley Nacional de Tránsito que endurezca las penas para quienes conducen de manera irresponsable en zonas turísticas.

Valores actualizados: Cuánto cuestan las multas en rutas bonaerenses hoy

Más allá de la situación específica en la arena, llegar a la costa en auto también implica riesgos para el bolsillo si no se respetan las normas. Con el valor de la Unidad Fija (UF) actualizado para enero de 2026, estos son los costos de las infracciones más comunes en las rutas de la provincia:

Exceso de velocidad: Las multas pueden superar los $1.800.000 dependiendo de la gravedad.

Las multas pueden superar los dependiendo de la gravedad. Alcohol en sangre (positivo): Sanciones de hasta $1.800.000 .

Sanciones de hasta . Circular sin VTV: Multas que oscilan entre $542.000 y $1.800.000 .

Multas que oscilan entre . Adelantamiento indebido o contramano: Desde $361.000 hasta cifras millonarias.

Desde hasta cifras millonarias. No usar cinturón o luces bajas: Infracciones que parten desde los $180.000.

La recomendación para lo que queda de la temporada es clara: las “zonas liberadas” ya no existen. Tanto la presión legislativa provincial como la necesidad recaudatoria y de seguridad de los municipios han convertido a la playa en uno de los lugares más controlados y costosos para cometer una infracción vial en 2026.