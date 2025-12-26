Asueto Bonaerense: ¿Abre el Banco Provincia este viernes 26 de diciembre?

Tras los feriados de Navidad, surge una de las dudas más recurrentes entre los clientes del Banco Provincia y otras entidades financieras: ¿abren los bancos este viernes 26 de diciembre de 2025?

Tras el brindis y los festejos de Navidad, el calendario presenta este año una situación atípica que ha sembrado la incertidumbre entre miles de usuarios del sistema financiero, especialmente en el territorio bonaerense. Con un viernes que queda “sándwich” entre el feriado nacional del 25 de diciembre y el fin de semana, la actividad administrativa se ve fuertemente alterada.

El origen de la gran confusión radica en la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La administración provincial, buscando facilitar el reencuentro familiar y fomentar el turismo interno en la Costa Atlántica y las sierras, decretó asueto administrativo para este viernes 26 de diciembre. Esta medida alcanza a la gran mayoría de los empleados públicos de la provincia: oficinas ministeriales, registros, dependencias de ARBA y la administración central permanecerán cerradas.

Ante este escenario de “fin de semana largo” para el sector público bonaerense, la pregunta que inunda las redes y los buscadores es lógica y necesaria: si el Banco Provincia es una entidad pública bonaerense, ¿se adhiere al descanso de los estatales o abre sus puertas? La duda es crítica, ya que muchos usuarios temen acercarse a la sucursal y encontrarse con la persiana baja, perdiendo tiempo valioso en una jornada de calor intenso.

Es fundamental comprender que, aunque el Banco Provincia pertenece al estado provincial, su régimen de funcionamiento corre por un carril distinto al de un empleado de un ministerio o una municipalidad.

La decisión final: ¿Abre o cierra el Banco Provincia?

A pesar del decreto que libera a la administración pública provincial, la respuesta para el cliente bancario es distinta. El Banco Provincia abrirá sus puertas y operará con normalidad este viernes 26 de diciembre.

Ver también: Simulador de Préstamos Banco Provincia: Guía Completa y Tasas Actualizadas

La explicación técnica es que las entidades financieras, sean públicas (como el Nación o el Provincia) o privadas, no se rigen por los decretos de asueto provinciales ni nacionales, sino por la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La autoridad monetaria no dictó feriado cambiario ni bancario para esta fecha, por lo que la actividad financiera se considera un servicio esencial que debe prestarse habitualmente.

Ver también: Préstamos Banco Provincia Verano 2026: Cómo financiar tus vacaciones con las nuevas tasas y beneficios

Horarios de atención para este viernes 26

Es fundamental que prestes atención a tu ubicación, ya que rige el Horario de Verano en gran parte del territorio bonaerense. El Banco Provincia operará bajo el siguiente esquema:

Interior de la Provincia de Buenos Aires: Atención de 08:00 a 13:00 hs .

Atención de . CABA y Conurbano (AMBA): Atención habitual de 10:00 a 15:00 hs.

¿Qué trámites podés hacer este viernes?

Al ser un día hábil bancario completo, podrás realizar todas las operaciones habituales:

Atención por ventanilla: Depósitos, cobro de cheques y pagos presenciales.

Depósitos, cobro de cheques y pagos presenciales. Cobro de jubilaciones y prestaciones: Si cobrás por ANSES o IPS y tu fecha de pago es hoy, las cajas estarán habilitadas.

Si cobrás por ANSES o IPS y tu fecha de pago es hoy, las cajas estarán habilitadas. Gestión comercial: Atención con oficiales de cuenta, solicitud de tarjetas y préstamos.

Atención con oficiales de cuenta, solicitud de tarjetas y préstamos. Cajeros automáticos: Funcionamiento pleno para extracciones y depósitos.

Alternativas digitales: Operá sin ir a la sucursal

Si preferís evitar las filas post-feriado, recordá que todos los canales digitales del Banco Provincia funcionan las 24 horas:

Cuenta DNI: Pagos con QR, transferencias y recargas.

Pagos con QR, transferencias y recargas. BIP (Banca Internet Provincia): Home banking para pagos de servicios e inversiones.

Home banking para pagos de servicios e inversiones. Extra Cash: Podés retirar hasta $70.000 en efectivo en supermercados y farmacias adheridas al realizar una compra con tarjeta de débito.

Resumen: ¿Qué pasa el resto del mes?

Para que organices tu agenda financiera de fin de año, tené en cuenta el calendario restante: