YPF reducirá el precio de la nafta y gasoil antes de Navidad ¿Cuánto?

Una noticia esperada por los conductores llega justo a tiempo para el cierre del año. La petrolera estatal YPF confirmó que aplicará una reducción en los precios de sus combustibles en todas las estaciones de servicio del país. La medida, que busca alinear los valores locales con la cotización internacional del crudo, entrará en vigencia en las próximas horas.

Si estabas pensando en cargar el tanque para salir de vacaciones o simplemente para la semana laboral, esta novedad te interesa. A continuación, analizamos los motivos de la baja, los nuevos valores estimados y qué va a pasar con el resto de las petroleras.

Por qué bajan los combustibles en diciembre 2025

La decisión de YPF no es aislada, sino que responde a una política de precios de paridad de importación/exportación que la compañía viene implementando bajo su actual gestión. El CEO de la empresa, Horacio Marín, ha reiterado en varias ocasiones que “si el precio del petróleo baja a nivel mundial, eso se debe reflejar en el surtidor”.

En este caso, la baja se explica fundamentalmente por dos factores clave que ocurrieron en la primera quincena de diciembre de 2025:

Caída del barril de Brent: La cotización internacional del petróleo, referencia para el mercado argentino, mostró una tendencia a la baja en las últimas semanas, perforando pisos que permiten descomprimir el costo de refinación.

La cotización internacional del petróleo, referencia para el mercado argentino, mostró una tendencia a la baja en las últimas semanas, perforando pisos que permiten descomprimir el costo de refinación. Estabilidad cambiaria: La cotización del dólar y el crawling peg (la microdevaluación controlada por el Banco Central) se han mantenido en márgenes que permiten a la petrolera absorber costos sin trasladarlos al consumidor final.

Es importante destacar que esta reducción se aplica sobre el precio neto del combustible. Sin embargo, el impacto final en el bolsillo podría verse moderado si el Gobierno decide actualizar los impuestos fijos a los combustibles (ICL y IDC).

De cuánto será la reducción

Según fuentes del sector, la baja promedio rondará el 2% para las naftas (Súper y Premium) y el gasoil. Si bien el porcentaje puede parecer modesto, representa un cambio de tendencia significativo tras meses de actualizaciones al alza por inflación.

A modo de referencia, estos son los factores que componen hoy el precio que ves en el surtidor:

Componente del precio Impacto en la decisión actual Precio del crudo (Brent) A la baja (Principal motivo del descuento) Impuestos (ICL/IDC) Estables (Depende de la Secretaría de Energía) Biocombustibles Sin cambios bruscos Logística Aumentos por inflación local

Dato clave: En el interior de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país, la brecha de precios con CABA podría achicarse levemente con esta medida, aunque los costos logísticos siguen pesando en el valor final en el interior.

Qué harán Shell, Axion y Puma

Históricamente, YPF actúa como la empresa rectora del mercado, ya que concentra más del 50% de las ventas de combustibles en Argentina. Cuando la estatal mueve sus pizarras, es cuestión de horas para que el resto de las compañías sigan el mismo camino para no perder competitividad.

Se espera que Shell (Raízen), Axion y Puma Energy ajusten sus valores entre el martes y el miércoles de esta semana. Si sos usuario de alguna de estas banderas, te conviene esperar unas horas antes de llenar el tanque para aprovechar el nuevo precio.

Consejos para aprovechar el rendimiento

Más allá de la baja de precios, cuidar el consumo de tu vehículo es la mejor forma de ahorrar. Aquí te dejamos algunos tips actualizados para este verano 2026:

Presión de neumáticos: Chequeá el manual de tu auto. Rodar con la presión incorrecta puede aumentar el consumo hasta un 5%.

Chequeá el manual de tu auto. Rodar con la presión incorrecta puede aumentar el consumo hasta un 5%. Aire acondicionado: En ruta, a velocidades constantes, es más eficiente usar el aire que abrir las ventanillas (por la resistencia al viento). En ciudad, intentá ventilar el auto antes de encenderlo al máximo.

En ruta, a velocidades constantes, es más eficiente usar el aire que abrir las ventanillas (por la resistencia al viento). En ciudad, intentá ventilar el auto antes de encenderlo al máximo. Apps de descuentos: No te olvides de usar la App YPF o las aplicaciones de fidelización de las otras petroleras. Muchas veces, el descuento acumulado con la baja de precio supera el 10% total.

Esta medida de YPF marca un precedente positivo para la economía doméstica de cara al 2026, demostrando que la desregulación del mercado puede funcionar en ambos sentidos: subiendo cuando los costos aumentan, pero también bajando cuando el contexto internacional lo permite.