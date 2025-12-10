Vuelve la inestabilidad: miércoles gris y lluvioso en la Provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
Tormentas intensas y alerta amarilla: el AMBA se prepara para un brusco cambio climático

Tras varios días de calor intenso y condiciones mayormente estables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este miércoles se espera un marcado desmejoramiento del clima en la provincia de Buenos Aires, con tormentas y lluvias que podrían presentarse desde horas de la tarde y profundizarse hacia la noche.

Para la jornada de hoy se prevé la presencia de neblinas durante la mañana y cielo parcialmente nublado, con probabilidades de tormentas aisladas hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28 grados.

Tragedia en Chivilcoy: pareja de jubilados murió por intoxicación con veneno para cucarachas
Mirá también:

Tragedia en Chivilcoy: pareja de jubilados murió por intoxicación con veneno para cucarachas

Gran parte del territorio bonaerense permanece bajo alerta amarilla por tormentas, debido a que el área podría verse afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes. El SMN informó que las tormentas podrían estar acompañadas por abundante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente alcanzarían los 70 km/h y una significativa caída de agua en cortos períodos.
Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, con posibilidad de valores superiores en sectores puntuales.

Distritos en alerta por tormentas fuertes

mapa alertas (8)

A partir del jueves, las condiciones comenzarían a mejorar. El día iniciaría con cielo parcialmente nublado, pasando a mayormente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas estarán entre los 19 y 31 grados, marcando un retorno progresivo del calor.

El viernes se consolidaría este repunte térmico: se espera cielo algo nublado, con una mínima de 20 grados y una máxima que podría llegar a los 34, configurando un cierre de semana nuevamente caluroso en la provincia.

En cuanto al fin de semana, no se descartan nuevas condiciones de inestabilidad en algunos sectores del territorio bonaerense. De todas formas, el sábado aún mantendría cierto alivio, con cielo entre algo y parcialmente nublado, y temperaturas que irían de los 21 a los 33 grados.

Gordo de Navidad 2025: cuándo se sortea, cuántos millones hay en premios y cuánto cuesta el billete
Mirá también:

Gordo de Navidad 2025: cuándo se sortea, cuántos millones hay en premios y cuánto cuesta el billete
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Tren mar del plata precios
Pasajes en tren a Mar del Plata Verano 2026: Precios actualizados y cómo comprar
Provincia
Feriados diciembre 2025
Feriados Diciembre 2025 en Argentina: Calendario Oficial y Próximo Fin de Semana Largo
Sociedad
Gordo navidad
Gordo de Navidad 2025: cuándo se sortea, cuántos millones hay en premios y cuánto cuesta el billete
Provincia Sociedad
Tragedia en Miramar: una camioneta irrumpió en la plaza y causó dos víctimas fatales
Provincia
aumento sueldo paritarias
El Gobierno definió el aumento del salario mínimo: ¿qué cambios habrá en los próximos 10 meses?
Sociedad
Reforma laboral 2025
Reforma Laboral Argentina 2025: Guía definitiva sobre indemnizaciones, despidos y monotributo
Sociedad
noticia chivilcoy
Tragedia en Chivilcoy: pareja de jubilados murió por intoxicación con veneno para cucarachas
Provincia

Más leídas