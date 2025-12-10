Vuelve la inestabilidad: miércoles gris y lluvioso en la Provincia de Buenos Aires

Tras varios días de calor intenso y condiciones mayormente estables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este miércoles se espera un marcado desmejoramiento del clima en la provincia de Buenos Aires, con tormentas y lluvias que podrían presentarse desde horas de la tarde y profundizarse hacia la noche.

Para la jornada de hoy se prevé la presencia de neblinas durante la mañana y cielo parcialmente nublado, con probabilidades de tormentas aisladas hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28 grados.

Gran parte del territorio bonaerense permanece bajo alerta amarilla por tormentas, debido a que el área podría verse afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes. El SMN informó que las tormentas podrían estar acompañadas por abundante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente alcanzarían los 70 km/h y una significativa caída de agua en cortos períodos.

Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, con posibilidad de valores superiores en sectores puntuales.

Distritos en alerta por tormentas fuertes

A partir del jueves, las condiciones comenzarían a mejorar. El día iniciaría con cielo parcialmente nublado, pasando a mayormente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas estarán entre los 19 y 31 grados, marcando un retorno progresivo del calor.

El viernes se consolidaría este repunte térmico: se espera cielo algo nublado, con una mínima de 20 grados y una máxima que podría llegar a los 34, configurando un cierre de semana nuevamente caluroso en la provincia.

En cuanto al fin de semana, no se descartan nuevas condiciones de inestabilidad en algunos sectores del territorio bonaerense. De todas formas, el sábado aún mantendría cierto alivio, con cielo entre algo y parcialmente nublado, y temperaturas que irían de los 21 a los 33 grados.