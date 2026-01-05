¿Vuelve el PreViaje en 2026? Conocé el nuevo plan del Gobierno para tus vacaciones

Si estabas esperando el anuncio del PreViaje 2026 para definir tu escapada de verano o tus vacaciones de invierno, hay novedades importantes. El clásico programa de reintegros del 50% ha evolucionado. El Gobierno Nacional, a través del Banco Nación, ha lanzado oficialmente el Plan Viajá+, una herramienta financiera diseñada para sostener el turismo interno en un contexto económico desafiante.

Olvidate del crédito a favor en una tarjeta: la estrategia de este año se centra en financiación agresiva, cuotas sin interés y descuentos directos. A continuación, te explicamos en detalle cómo funciona, quiénes pueden acceder y cómo exprimir al máximo estos beneficios.

¿Qué es el Plan Viajá+ y cómo reemplaza al PreViaje?

A diferencia del antiguo PreViaje, que subsidiaba la demanda devolviendo dinero, el Plan Viajá+ busca facilitar el acceso al consumo turístico mediante el crédito. El objetivo es que los argentinos puedan seguir viajando por el país financiando sus gastos en plazos largos y con tasas bonificadas, o directamente sin interés.

Este programa está impulsado por el Banco Nación (BNA) y articula sus beneficios principalmente a través de su billetera virtual, BNA+, y la plataforma de pagos MODO.

Principales Beneficios del Plan Viajá+ 2026

La propuesta es ambiciosa y cubre prácticamente todos los rubros de la cadena turística. Si sos cliente del Banco Nación (o estás dispuesto a serlo), podés acceder a:

Alojamiento (Hoteles y Hosterías): Hasta 12 cuotas sin interés y descuentos puntuales.

Hasta y descuentos puntuales. Pasajes Nacionales: 10% de ahorro (sin tope) y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO a través de la app BNA+.

10% de ahorro (sin tope) y hasta pagando con MODO a través de la app BNA+. Gastronomía: 20% de descuento (con tope de reintegro por compra) en locales adheridos.

20% de descuento (con tope de reintegro por compra) en locales adheridos. Balnearios: 10% de ahorro y financiación en hasta 6 cuotas sin interés para el alquiler de carpas y sombrillas.

10% de ahorro y financiación en hasta 6 cuotas sin interés para el alquiler de carpas y sombrillas. Alquiler de Autos: Financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

Financiación de hasta 12 cuotas sin interés. Productos Regionales: 20% de descuento y 3 cuotas sin interés.

Créditos de hasta $5 Millones para viajar

Quizás la novedad más fuerte es la línea de crédito personal exclusiva para turismo. El Banco Nación ofrece préstamos de hasta $5.000.000 con un plazo de devolución de hasta 18 meses.

El dato clave: Estos créditos tienen una tasa fija preferencial, lo que en una economía inflacionaria puede resultar una oportunidad interesante para congelar el precio de tus vacaciones hoy y pagarlas a lo largo de año y medio.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Para aprovechar el Plan Viajá+, el requisito fundamental es operar con el Banco Nación. No es necesario ser un cliente antiguo; podés abrir una cuenta de manera digital y gratuita.

Descargá la App BNA+: Es la llave de acceso a todos los descuentos. Vinculá tus tarjetas con MODO: La mayoría de los beneficios de reintegro y cuotas se activan pagando con QR desde la app. Buscá prestadores adheridos: Utilizá la plataforma Tienda BNA o BNA Viajes para encontrar hoteles y agencias que acepten estas condiciones.

Jubilados PAMI: Viajes gratis y beneficios extra

Para los afiliados de PAMI, el escenario 2026 también trae buenas noticias, corriendo por un carril paralelo al Plan Viajá+.

Se mantiene vigente el programa de Turismo Social, que ofrece viajes totalmente gratuitos (incluyendo traslados, alojamiento y pensión completa) a diversos puntos del país. Además, los jubilados pueden combinar los beneficios financieros del Banco Nación si deciden viajar por su cuenta, sumando descuentos en farmacias y espectáculos teatrales que suelen activarse en temporada alta.

Conclusión: ¿Conviene el nuevo sistema?

Aunque muchos extrañarán el reintegro directo del 50% del viejo PreViaje, el Plan Viajá+ 2026 ofrece una solución más acorde a la realidad de mercado actual: financiación. En un verano donde los precios de la Costa Atlántica y la Patagonia han subido, la posibilidad de pagar alojamiento y transporte en 12 o 18 cuotas puede ser la diferencia entre viajar o quedarse en casa.

Recomendación final: Antes de reservar, consultá siempre si el prestador acepta BNA+ o MODO y compará el precio final financiado versus el precio de contado.