Vuelve el frío extremo en la Provincia de Buenos Aires: ¿En qué localidades y qué días?

El clima en la provincia de Buenos Aires está a punto de cambiar, y el frío extremo está de regreso esta semana, especialmente a partir del miércoles 13 de agosto de 2025. Según datos actualizados y proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un frente frío intenso llegará a la región, trayendo temperaturas bajas y condiciones gélidas. Acá te contamos en qué localidades se sentirá más y los días clave para prepararte.

¿Dónde se sentirá más el frío extremo?

El sur bonaerense será la zona más afectada por esta ola de frío, con localidades como Tandil, Azul, Balcarce, Ayacucho y sus alrededores enfrentando las temperaturas más bajas. Otras áreas de la provincia también notarán el descenso, pero el sur destacará por su intensidad. Acá va el detalle por zonas:

Sur Bonaerense (Tandil, Balcarce, Ayacucho) : El epicentro del frío, con mínimas que podrían bajar a -1 °C o menos, especialmente de noche.

: El epicentro del frío, con mínimas que podrían bajar a o menos, especialmente de noche. Costa Atlántica (Mar del Plata, Necochea) : Frío notable, con mínimas de 2-3 °C y vientos que bajarán la sensación térmica.

: Frío notable, con mínimas de y vientos que bajarán la sensación térmica. AMBA (Ciudad de Buenos Aires y conurbano) : Descenso moderado, con mínimas de 6-7 °C .

: Descenso moderado, con mínimas de . Norte Bonaerense (San Nicolás, Pergamino): Frío leve, con mínimas de 5-7 °C.

¿En qué días volverá el frío extremo?

La llegada del frente frío está programada para el miércoles 13 de agosto, con un impacto que se extenderá hasta el domingo 17 de agosto. Acá te detallamos los días clave basados en las proyecciones:

Miércoles 13 : El frente frío ingresa por la noche, bajando las temperaturas máximas a 10 °C en el sur bonaerense y trayendo vientos del sur de hasta 24 km/h . En Tandil, la sensación térmica podría caer a 0 °C .

: El frente frío ingresa por la noche, bajando las temperaturas máximas a en el sur bonaerense y trayendo vientos del sur de hasta . En Tandil, la sensación térmica podría caer a . Jueves 14 : Día más frío, con mínimas de -1 °C en el sur (Tandil y alrededores) y máximas que no superarán los 8 °C . La humedad alta (hasta 90% ) intensificará la sensación de frío.

: Día más frío, con mínimas de en el sur (Tandil y alrededores) y máximas que no superarán los . La humedad alta (hasta ) intensificará la sensación de frío. Viernes 15 : El frío persiste, con mínimas de 1-3 °C en el sur bonaerense y una sensación térmica que podría rozar los -1 °C en las primeras horas. El AMBA sentirá 6 °C .

: El frío persiste, con mínimas de en el sur bonaerense y una sensación térmica que podría rozar los en las primeras horas. El AMBA sentirá . Sábado 16 y domingo 17: Las temperaturas comienzan a estabilizarse, pero las mínimas seguirán bajas (2-5 °C) en el sur, con posibilidad de chubascos helados que podrían traer algo de nieve en zonas altas como Tandil.

Consejos para enfrentar el frío extremo