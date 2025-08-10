banner ad

Vuelve el frío extremo en la Provincia de Buenos Aires: ¿En qué localidades y qué días?

Ignacio Hernández
Frio provincia bs as

El clima en la provincia de Buenos Aires está a punto de cambiar, y el frío extremo está de regreso esta semana, especialmente a partir del miércoles 13 de agosto de 2025. Según datos actualizados y proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un frente frío intenso llegará a la región, trayendo temperaturas bajas y condiciones gélidas. Acá te contamos en qué localidades se sentirá más y los días clave para prepararte.

¿Dónde se sentirá más el frío extremo?

clima invierno frio

El sur bonaerense será la zona más afectada por esta ola de frío, con localidades como Tandil, Azul, Balcarce, Ayacucho y sus alrededores enfrentando las temperaturas más bajas. Otras áreas de la provincia también notarán el descenso, pero el sur destacará por su intensidad. Acá va el detalle por zonas:

  • Sur Bonaerense (Tandil, Balcarce, Ayacucho): El epicentro del frío, con mínimas que podrían bajar a -1 °C o menos, especialmente de noche.
  • Costa Atlántica (Mar del Plata, Necochea): Frío notable, con mínimas de 2-3 °C y vientos que bajarán la sensación térmica.
  • AMBA (Ciudad de Buenos Aires y conurbano): Descenso moderado, con mínimas de 6-7 °C.
  • Norte Bonaerense (San Nicolás, Pergamino): Frío leve, con mínimas de 5-7 °C.

¿En qué días volverá el frío extremo?

El frío se aleja y el fin de semana llega con neblinas y promesas de lluvia

La llegada del frente frío está programada para el miércoles 13 de agosto, con un impacto que se extenderá hasta el domingo 17 de agosto. Acá te detallamos los días clave basados en las proyecciones:

  • Miércoles 13: El frente frío ingresa por la noche, bajando las temperaturas máximas a 10 °C en el sur bonaerense y trayendo vientos del sur de hasta 24 km/h. En Tandil, la sensación térmica podría caer a 0 °C.
  • Jueves 14: Día más frío, con mínimas de -1 °C en el sur (Tandil y alrededores) y máximas que no superarán los 8 °C. La humedad alta (hasta 90%) intensificará la sensación de frío.
  • Viernes 15: El frío persiste, con mínimas de 1-3 °C en el sur bonaerense y una sensación térmica que podría rozar los -1 °C en las primeras horas. El AMBA sentirá 6 °C.
  • Sábado 16 y domingo 17: Las temperaturas comienzan a estabilizarse, pero las mínimas seguirán bajas (2-5 °C) en el sur, con posibilidad de chubascos helados que podrían traer algo de nieve en zonas altas como Tandil.

Consejos para enfrentar el frío extremo

  • Ropa: Usá varias capas, incluyendo un abrigo pesado, bufanda y guantes, sobre todo en el sur bonaerense. En Tandil, un gorro será clave para las noches.
  • Calefacción: Prepará estufas o calefactores, ya que las mínimas cercanas a 0 °C podrían afectar el interior de las casas.
  • Salidas: Limitá las actividades al aire libre en el sur entre el jueves y viernes, especialmente en la mañana, cuando el frío será más fuerte.
  • Cuidado con la salud: Protegete del viento y la humedad para evitar resfríos, sobre todo en zonas como Tandil y Balcarce.
frio4
Más leídas