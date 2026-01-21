Vuelve el calor de manera gradual: qué se espera para el resto de la semana

Francisco Díaz
calor verano 25

El calor volverá a sentirse con fuerza en la provincia de Buenos Aires a partir de este miércoles, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Tras varios días con temperaturas moderadas, se espera un progresivo ascenso térmico que marcará el pulso de la semana.

Para este miércoles se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 31 grados en gran parte del territorio bonaerense. Durante la mañana podrían registrarse ráfagas de viento que alcanzarían los 50 kilómetros por hora, aunque con el correr de las horas las condiciones tenderán a estabilizarse.

El jueves continuará el escenario de tiempo estable. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento soplará predominantemente del sector norte, favoreciendo un nuevo aumento de la temperatura. Las marcas térmicas arrancarán en torno a los 22 grados y alcanzarán una máxima cercana a los 32 grados.

Para el viernes se anticipa una jornada muy similar, con cielo apenas nublado, viento del norte y temperaturas elevadas. La máxima volverá a ubicarse alrededor de los 32 grados, consolidando un período de calor sostenido en la provincia.

Desde los organismos meteorológicos recomiendan mantenerse hidratados y tomar precauciones ante la persistencia de temperaturas altas, especialmente durante las horas centrales del día.

