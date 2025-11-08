Vuelve el buen tiempo: suben las temperaturas en toda la provincia

Tras un viernes marcado por algunas lluvias y vientos en gran parte de la provincia de Buenos Aires, el sábado llega con una mejora gradual en las condiciones del tiempo. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cielo mayormente nublado, el fin de semana promete un cambio positivo: las temperaturas comenzarán a subir y el mal tiempo quedará atrás.

🔹 Sábado templado y con menos lluvias

Durante la mañana persistirán las nubes y algunas ráfagas del sector Sur, pero hacia la tarde el viento rotará al Este, trayendo aire más templado. Las temperaturas oscilarán entre 12°C de mínima y 21°C de máxima, un alivio tras las jornadas de inestabilidad que afectaron a gran parte del territorio bonaerense.

🔹 Domingo con ascenso térmico

El domingo será ideal para disfrutar al aire libre: el termómetro alcanzará los 24°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve del Norte y luego del Oeste. Este cambio marcará el inicio de una seguidilla de días cálidos en plena primavera.

🔹 Inicio de semana con aire veraniego

El lunes traerá temperaturas aún más altas, con mínimas de 14°C y máximas de 27°C, en una jornada que se sentirá casi veraniega. El cielo estará algo nublado y los vientos soplarán desde el Sudeste y Sudoeste.

Finalmente, el martes se perfila como el día más caluroso de la semana: el SMN prevé 28°C, aunque la sensación térmica podría superar los 30°C.

📍En síntesis, la provincia de Buenos Aires dejará atrás un período lluvioso para dar paso a un fin de semana y comienzo de semana mucho más agradable, con temperaturas en ascenso y ambiente primaveral, ideal para actividades al aire libre.