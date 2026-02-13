Vuelco en Ruta 2, cerca de Chascomús, generó complicaciones en el tránsito en la previa del finde XXL

Francisco Díaz
VUELCO VIERNES 13 EN RUTA 2

Un vuelco ocurrido este viernes al mediodía en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 135,100, en jurisdicción de Chascomús, provocó importantes demoras en medio del intenso tránsito que se registra en la previa del fin de semana extra largo por el feriado de Carnaval.

El siniestro se produjo alrededor de las 13:07, en sentido hacia la costa atlántica. Por causas que aún se intentan establecer, un vehículo terminó volcado sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a desplegar un operativo de asistencia y prevención en el lugar.

Kicillof vaticinó en Necochea el fin del gobierno de Milei en 2027
Mirá también:

Kicillof vaticinó en Necochea el fin del gobierno de Milei en 2027

Dos personas que viajaban en el rodado fueron trasladadas para su evaluación médica: una de ellas en una ambulancia afectada al operativo y la otra en una unidad de la concesionaria vial proveniente de Lezama.

En el sitio trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Chascomús, personal del Destacamento de Policía Vial local y equipos de la concesionaria de la autovía, quienes realizaron tareas de prevención y ordenamiento del tránsito hasta normalizar la circulación.

Durante varios minutos, el tránsito permaneció restringido en el sector, generando una fila de vehículos que superó los cinco kilómetros, en un contexto de fuerte movimiento vehicular hacia los principales destinos turísticos de la provincia.

Viernes fresco pero soleado: ¿Cómo estará el finde extra largo?
Mirá también:

Viernes fresco pero soleado: ¿Cómo estará el finde extra largo?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
docentes bonaerenses paritaria bono aumento 2026
Paritaria Docente PBA: Kicillof ofrece aumento y un bono para destrabar el inicio de clases
Provincia
Cristina volvió a la carga y critica fuerte a Milei:
La Justicia ordenó que Cristina Kirchner vuelva a cobrar la pensión de Néstor
Nacionales
kicillof necochea
Kicillof vaticinó en Necochea el fin del gobierno de Milei en 2027
Provincia
agrada
Viernes fresco pero soleado: ¿Cómo estará el finde extra largo?
Provincia
docentes bonaerenses paritaria hoy pba bono
Paritaria Docente 2026: La Provincia ofreció un bono de $250.000 y se define el inicio de clases
Provincia
Obra social para monotributistas 2026: ¿Qué opciones están vigentes en febrero y cómo darte de alta?
Sociedad
Banco Provincia habilita trámites por WhatsApp y evita filas desde casa
Impuesto PAIS: ¿Cómo ahorrar un 30% en tus consumos con tarjeta y viajes al exterior?
Sociedad

Más leídas