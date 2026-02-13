Vuelco en Ruta 2, cerca de Chascomús, generó complicaciones en el tránsito en la previa del finde XXL

Un vuelco ocurrido este viernes al mediodía en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 135,100, en jurisdicción de Chascomús, provocó importantes demoras en medio del intenso tránsito que se registra en la previa del fin de semana extra largo por el feriado de Carnaval.

El siniestro se produjo alrededor de las 13:07, en sentido hacia la costa atlántica. Por causas que aún se intentan establecer, un vehículo terminó volcado sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a desplegar un operativo de asistencia y prevención en el lugar.

Dos personas que viajaban en el rodado fueron trasladadas para su evaluación médica: una de ellas en una ambulancia afectada al operativo y la otra en una unidad de la concesionaria vial proveniente de Lezama.

En el sitio trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Chascomús, personal del Destacamento de Policía Vial local y equipos de la concesionaria de la autovía, quienes realizaron tareas de prevención y ordenamiento del tránsito hasta normalizar la circulación.

Durante varios minutos, el tránsito permaneció restringido en el sector, generando una fila de vehículos que superó los cinco kilómetros, en un contexto de fuerte movimiento vehicular hacia los principales destinos turísticos de la provincia.