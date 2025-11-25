Vuelco del micro en Ruta 2: los pasajeros iban a un evento de Kicillof en Mar del Plata

La mañana de este martes comenzó con un grave accidente sobre la Ruta 2, cuando un micro que había partido del conurbano bonaerense con destino a Mar del Plata volcó a la altura del partido de Mar Chiquita. De acuerdo con información confirmada por INFOZONA, hay al menos dos personas fallecidas y 44 heridos.

Se trata de un micro tipo chárter perteneciente a la empresa Turismo New Bus, que trasladaba pasajeros hacia un Encuentro de Hábitat Popular organizado por el Gobierno bonaerense.

Las víctimas y los primeros datos de la investigación

El hecho ocurrió a la altura de General Pirán, donde varias personas quedaron atrapadas dentro del vehículo volcado. Las dos víctimas fatales son mujeres.

El fiscal de la causa, Vera Tapia, detalló que el chofer aseguró haber intentado esquivar una maniobra brusca de otro vehículo, aunque la Policía Científica analiza una hipótesis distinta: que el micro no habría girado en una curva y siguió de largo. La causa fue caratulada como doble homicidio culposo agravado, y el conductor quedó aprehendido.

Procedencia de los pasajeros y atención médica

Fuentes de Aubasa informaron a INFOZONA que los pasajeros provenían de Moreno, Morón y Ciudadela, con destino final a Mar del Plata.

Varios heridos fueron trasladados a centros de salud de la zona. Uno de ellos ingresó en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende” de Mar del Plata.

En ese mismo centro asistencial confirmaron el ingreso de tres personas con traumatismos cervicales, craneales y de clavícula.

Entre los pasajeros se encontraba el padre Paco Olveira, quien relató que el micro “venía circulando con normalidad” hasta que en una curva se salió de la ruta y volcó en una zanja “que por suerte estaba sin agua”.

Cómo ocurrió el vuelco

El micro, que transportaba 56 pasajeros, terminó volcado sobre su lateral derecho en el cantero central de la autovía, cerca de las 8 de la mañana, a la altura del kilómetro 325.

El gobierno bonaerense confirmó a INFOZONA que el evento al que se dirigían las delegaciones fue suspendido.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, ambulancias de Aubasa y equipos de Seguridad Vial de la Provincia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó el control de alcoholemia correspondiente al chofer como parte del protocolo.

Sobre el encuentro al que se dirigían

El evento, organizado por el Gobierno bonaerense a través del Ministerio de Gobierno y del OPISU, iba a desarrollarse en el Gran Hotel Provincial y contaría con la presencia de delegaciones de todas las provincias, referentes académicos, organismos multilaterales y actores del sector empresarial.

El accidente obligó a la suspensión total de las actividades previstas para este martes.