VTV 2026: los nuevos motivos por los que pueden rechazarte y cómo evitar la multa de $500 mil

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires ha endurecido sus controles este 2026. Con un nuevo cuadro tarifario que ya supera los $97.000 para autos particulares, encontrarse con un “Rechazado” no solo es un dolor de cabeza logístico, sino un riesgo económico ante las multas que, tras las últimas actualizaciones de la Unidad Fija (UF), ya parten desde los $542.100.

A diferencia de años anteriores, los inspectores en las plantas bonaerenses están poniendo el foco en detalles estéticos y modificaciones estructurales que antes solían pasar desapercibidas. Si tenés que renovar tu oblea este mes, prestá atención a estos cambios clave para no perder el turno ni el dinero.

Accesorios prohibidos y modificaciones estéticas: el nuevo filtro de seguridad

Uno de los motivos de rechazo que más sorprendió a los conductores en lo que va de 2026 es el control estricto sobre los elementos que sobresalen de la línea del paragolpes. Accesorios que muchos consideran “de protección”, como defensas metálicas, malacates sin homologar o soportes de auxilio externos, son hoy causa directa de rechazo.

La normativa actual de la Provincia de Buenos Aires establece que cualquier objeto que altere el plano vertical del vehículo y pueda representar un riesgo para peatones o ciclistas en caso de siniestro impide la aprobación. Esto incluye también las escaleras portaequipajes no autorizadas que no respeten las dimensiones originales del rodado.

Ver también: El debate por la eliminación de la VTV: ¿Se termina la oblea obligatoria en la Provincia de Buenos Aires?

El “tuning” bajo la lupa: luces LED y suspensión modificada

Si personalizaste tu auto, este año podrías tener problemas serios. La sustitución de lámparas halógenas por kits de LED sin certificación o que alteren el haz de luz reglamentario está derivando en resultados “Condicionales”. Los técnicos utilizan ahora medidores de intensidad más precisos para verificar que no encandilen a los demás conductores.

Por otro lado, la suspensión rebajada es otro punto crítico. Si el vehículo fue “planchado” o si se modificaron los amortiguadores y parrillas alterando la estabilidad original, el sistema de detección de alineación lo marcará como una falla grave. Bajar la altura del auto por fuera de los parámetros del fabricante es hoy uno de los errores más caros en las plantas de verificación.

Costos actualizados de la VTV en Provincia de Buenos Aires (Marzo 2026)

Desde el 16 de enero de 2026 rige un nuevo aumento del 21,8% en las tarifas de la provincia. Es fundamental conocer estos valores antes de sacar el turno, ya que el pago se realiza generalmente de forma anticipada o al llegar a la planta.

Categoría de Vehículo Costo 2026 (PBA) Motos $38.801 Vehículos hasta 2.500 kg (Autos) $97.057,65 Vehículos pesados (+2.500 kg) $174.604 Remolques y acoplados Desde $58.201

Neumáticos y gases: los fallos técnicos que no perdonan

Más allá de lo estético, el desgaste de los neumáticos sigue siendo la principal causa de desaprobación mecánica. En 2026, los inspectores están siendo menos flexibles con el dibujo de la cubierta: si la profundidad es inferior a 1,6 mm, el vehículo queda automáticamente rechazado.

Ver también: Adiós a la VTV en Provincia: qué dice el proyecto que busca eliminar la verificación obligatoria en 2026

Asimismo, el control de emisiones contaminantes y ruidos ha subido la vara. Los caños de escape deportivos o perforados que superen los decibeles permitidos o emitan gases fuera de norma obligarán al propietario a realizar una reparación completa y volver a verificar dentro de los 60 días corridos para no perder la gratuidad de la reverificación.

Checklist rápido para evitar el rechazo en 2026:

Documentación: Cédula verde/azul, DNI y el título de propiedad (solo si es la primera vez).

Cédula verde/azul, DNI y el título de propiedad (solo si es la primera vez). Kit de emergencia: Matafuegos con carga vigente y al alcance, balizas portátiles y botiquín.

Matafuegos con carga vigente y al alcance, balizas portátiles y botiquín. Luces: Revisar que todas funcionen (posición, alta, baja, freno, marcha atrás y patente).

Revisar que todas funcionen (posición, alta, baja, freno, marcha atrás y patente). Parabrisas: No debe tener rajaduras que superen los 5 cm o que afecten el campo visual del conductor.

No debe tener rajaduras que superen los 5 cm o que afecten el campo visual del conductor. Cinturones: Deben estar todos visibles y anclados correctamente, incluso los traseros.

Calendario de vencimientos por patente

Recordá que en la Provincia de Buenos Aires el sistema se organiza por el último número de la patente para evitar colapsos en las plantas. Durante marzo, es el turno de los vehículos finalizados en 3.

📌 Patentes terminadas en 3: Vencen el 31 de marzo.

Vencen el 31 de marzo. 📌 Patentes terminadas en 4: Vencen el 30 de abril.

Vencen el 30 de abril. 📌 Patentes terminadas en 5: Vencen el 31 de mayo.

Circular con la oblea vencida es una infracción grave. En los operativos de control que se realizan en rutas bonaerenses y accesos a CABA, las multas se calculan en base al valor del litro de nafta de mayor octanaje, pudiendo alcanzar cifras astronómicas si se suma la retención de la licencia de conducir.