VTV en octubre 2025: quiénes pueden acceder al 50% de descuento

Denisse Helman
Octubre de 2025: Jubilados y pensionados pagan la mitad por la VTV y mejoran la seguridad vial

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa siendo uno de los trámites más importantes para circular de manera legal y segura por las calles y rutas argentinas. Su objetivo es garantizar que los vehículos cumplan con las condiciones mecánicas necesarias para evitar accidentes y cuidar la seguridad vial. Durante la revisión se controlan elementos como frenos, luces, neumáticos y dirección, entre otros componentes esenciales.

Cambios en el sistema de inspección vehicular

El sistema de VTV en la Provincia de Buenos Aires incorporó modificaciones que afectan los plazos y modalidades de control. Si bien la revisión sigue siendo obligatoria, ahora se amplió el formato de los centros donde los autos y motos deben ser inspeccionados.

Mercado Libre venderá oficialmente los nuevos iPhone en Argentina desde noviembre: Precios estimados
Mirá también:

Mercado Libre venderá oficialmente los nuevos iPhone en Argentina desde noviembre: Precios estimados

El incumplimiento de este trámite puede generar multas y sanciones, por lo que es importante mantener el control técnico vigente según las fechas establecidas.

El beneficio del 50% de descuento para octubre 2025

Durante octubre 2025, el Gobierno bonaerense mantiene un beneficio especial del 50% de descuento en la tarifa de la VTV. Este beneficio está dirigido a jubilados y pensionados que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Ser titulares de un único vehículo.
  • Tener el control técnico vigente.
  • No acumular otros beneficios previstos por la normativa.

El descuento se aplica una sola vez al año y busca aliviar los costos de mantenimiento vehicular en sectores de ingresos fijos.

Además, el descuento del 50% también se extiende a:

  • Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal.
  • Servicios de transporte escolar, tanto municipales como provinciales.

En estos casos, el beneficio rige durante todo el período de vigencia del control y tampoco puede combinarse con otras reducciones.

Montos actualizados de la VTV con el descuento aplicado

A continuación, se detallan los valores oficiales de la VTV en la Provincia de Buenos Aires, ya con el 50% de descuento correspondiente al beneficio:

Tipo de vehículoValor con descuentoValor total sin descuento
Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc$15.928,18$31.856,35
Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc$23.892,26$47.784,52
Motovehículos de más de 600 cc$31.856,35$63.712,70
Vehículos livianos hasta 2.500 kg$39.820,44$79.640,87
Vehículos pesados más de 2.500 kg$71.676,79$143.353,57
Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg$23.892,26$47.784,52
Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg$35.838,40$71.676,79

Estos valores se aplican exclusivamente a quienes acceden al beneficio del 50%, mientras que el resto de los conductores deberán abonar la tarifa completa al momento de realizar la verificación.

Verificación Técnica Vehicular 2025: controles, precios y documentación obligatoria
Mirá también:

Verificación Técnica Vehicular 2025: controles, precios y documentación obligatoria
ETIQUETAS
Compartir este artículo
junin temporal
Fuerte tormenta en Junín dejó techos volados, árboles caídos y cortes de luz en varios barrios
Provincia
gallina
Prohíben en todo el país la venta de la clásica “Gallinita” de oblea
Nacionales
veterano la costa
Profundo pesar en el Partido de La Costa por el fallecimiento de un veterano de Malvinas
La Costa
alerta tormentas va
Viernes bajo alerta por tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires
Provincia
tormentas
El mal tiempo no da tregua: continúa el alerta por tormentas fuertes
Provincia
Veda electoral
Comenzó la veda electoral por las elecciones legislativas 2025
Nacionales
Starlink celular
Starlink lanza una promoción de internet satelital gratis por 30 días: ¿Cómo acceder desde Argentina?
Tecnología

Más leídas