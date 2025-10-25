VTV en octubre 2025: quiénes pueden acceder al 50% de descuento

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa siendo uno de los trámites más importantes para circular de manera legal y segura por las calles y rutas argentinas. Su objetivo es garantizar que los vehículos cumplan con las condiciones mecánicas necesarias para evitar accidentes y cuidar la seguridad vial. Durante la revisión se controlan elementos como frenos, luces, neumáticos y dirección, entre otros componentes esenciales.
Cambios en el sistema de inspección vehicular
El sistema de VTV en la Provincia de Buenos Aires incorporó modificaciones que afectan los plazos y modalidades de control. Si bien la revisión sigue siendo obligatoria, ahora se amplió el formato de los centros donde los autos y motos deben ser inspeccionados.
El incumplimiento de este trámite puede generar multas y sanciones, por lo que es importante mantener el control técnico vigente según las fechas establecidas.
El beneficio del 50% de descuento para octubre 2025
Durante octubre 2025, el Gobierno bonaerense mantiene un beneficio especial del 50% de descuento en la tarifa de la VTV. Este beneficio está dirigido a jubilados y pensionados que cumplan con los siguientes requisitos:
- Ser titulares de un único vehículo.
- Tener el control técnico vigente.
- No acumular otros beneficios previstos por la normativa.
El descuento se aplica una sola vez al año y busca aliviar los costos de mantenimiento vehicular en sectores de ingresos fijos.
Además, el descuento del 50% también se extiende a:
- Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal.
- Servicios de transporte escolar, tanto municipales como provinciales.
En estos casos, el beneficio rige durante todo el período de vigencia del control y tampoco puede combinarse con otras reducciones.
Montos actualizados de la VTV con el descuento aplicado
A continuación, se detallan los valores oficiales de la VTV en la Provincia de Buenos Aires, ya con el 50% de descuento correspondiente al beneficio:
|Tipo de vehículo
|Valor con descuento
|Valor total sin descuento
|Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc
|$15.928,18
|$31.856,35
|Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc
|$23.892,26
|$47.784,52
|Motovehículos de más de 600 cc
|$31.856,35
|$63.712,70
|Vehículos livianos hasta 2.500 kg
|$39.820,44
|$79.640,87
|Vehículos pesados más de 2.500 kg
|$71.676,79
|$143.353,57
|Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg
|$23.892,26
|$47.784,52
|Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg
|$35.838,40
|$71.676,79
Estos valores se aplican exclusivamente a quienes acceden al beneficio del 50%, mientras que el resto de los conductores deberán abonar la tarifa completa al momento de realizar la verificación.