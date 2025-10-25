VTV en octubre 2025: quiénes pueden acceder al 50% de descuento

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa siendo uno de los trámites más importantes para circular de manera legal y segura por las calles y rutas argentinas. Su objetivo es garantizar que los vehículos cumplan con las condiciones mecánicas necesarias para evitar accidentes y cuidar la seguridad vial. Durante la revisión se controlan elementos como frenos, luces, neumáticos y dirección, entre otros componentes esenciales.

Cambios en el sistema de inspección vehicular

El sistema de VTV en la Provincia de Buenos Aires incorporó modificaciones que afectan los plazos y modalidades de control. Si bien la revisión sigue siendo obligatoria, ahora se amplió el formato de los centros donde los autos y motos deben ser inspeccionados.

El incumplimiento de este trámite puede generar multas y sanciones, por lo que es importante mantener el control técnico vigente según las fechas establecidas.

El beneficio del 50% de descuento para octubre 2025

Durante octubre 2025, el Gobierno bonaerense mantiene un beneficio especial del 50% de descuento en la tarifa de la VTV. Este beneficio está dirigido a jubilados y pensionados que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser titulares de un único vehículo.

Tener el control técnico vigente.

No acumular otros beneficios previstos por la normativa.

El descuento se aplica una sola vez al año y busca aliviar los costos de mantenimiento vehicular en sectores de ingresos fijos.

Además, el descuento del 50% también se extiende a:

Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal.

Servicios de transporte escolar, tanto municipales como provinciales.

En estos casos, el beneficio rige durante todo el período de vigencia del control y tampoco puede combinarse con otras reducciones.

Montos actualizados de la VTV con el descuento aplicado

A continuación, se detallan los valores oficiales de la VTV en la Provincia de Buenos Aires, ya con el 50% de descuento correspondiente al beneficio:

Tipo de vehículo Valor con descuento Valor total sin descuento Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc $15.928,18 $31.856,35 Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc $23.892,26 $47.784,52 Motovehículos de más de 600 cc $31.856,35 $63.712,70 Vehículos livianos hasta 2.500 kg $39.820,44 $79.640,87 Vehículos pesados más de 2.500 kg $71.676,79 $143.353,57 Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg $23.892,26 $47.784,52 Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg $35.838,40 $71.676,79

Estos valores se aplican exclusivamente a quienes acceden al beneficio del 50%, mientras que el resto de los conductores deberán abonar la tarifa completa al momento de realizar la verificación.