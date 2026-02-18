Volver al Trabajo: El programa se transforma en Vouchers Educativos y capacitación obligatoria

El sistema de asistencia social en Argentina atraviesa un cambio estructural profundo. El Ministerio de Capital Humano confirmó que el Programa Volver al Trabajo (VAT), que surgió tras la segmentación del antiguo Potenciar Trabajo, dejará de existir bajo su formato actual de transferencia directa. A partir de mayo de 2026, el beneficio será reemplazado por un sistema de Vouchers Educativos de formación laboral, marcando el fin de los cobros automáticos sin contraprestación específica.

Esta medida busca reconvertir los planes sociales en herramientas concretas de inserción en el mercado laboral privado, eliminando definitivamente la intermediación de organizaciones sociales y enfocándose en la adquisición de oficios técnicos.

Los cambios clave en el cobro y la modalidad

La transición implica una modificación radical en las obligaciones de los beneficiarios. Hasta abril de 2026, se mantendrá el pago mensual de $78.000 procesado por ANSES. Sin embargo, a partir de mayo, el esquema cambiará bajo las siguientes condiciones:

Fin de la automaticidad: El beneficio ya no se acreditará por el solo hecho de estar empadronado. Para recibir el apoyo económico, el titular deberá inscribirse obligatoriamente en cursos de formación profesional.

El beneficio ya no se acreditará por el solo hecho de estar empadronado. Para recibir el apoyo económico, el titular deberá inscribirse obligatoriamente en cursos de formación profesional. Control de asistencia estricto: Se exigirá un 70% de asistencia a las clases. El abandono del curso o el incumplimiento de este porcentaje resultará en la baja inmediata del programa.

Se exigirá un 70% de asistencia a las clases. El abandono del curso o el incumplimiento de este porcentaje resultará en la baja inmediata del programa. Formación en oficios: Los nuevos vouchers estarán destinados a capacitaciones en sectores con alta demanda, como gasista matriculado, electricista, pintura de obra, plomería y construcción.

Los nuevos vouchers estarán destinados a capacitaciones en sectores con alta demanda, como gasista matriculado, electricista, pintura de obra, plomería y construcción. Certificación oficial: Al finalizar los módulos, que tienen una duración estimada de dos meses, los alumnos recibirán un certificado estatal que servirá como aval para su contratación en empresas privadas.

Cómo funcionará el sistema de Vouchers Educativos laborales

A diferencia de los vouchers destinados a cuotas de colegios privados, estos nuevos “vales” están diseñados para financiar la formación de adultos en centros de capacitación dependientes de Capital Humano. El Gobierno ya ha iniciado pruebas piloto en articulación con empresas del sector privado (como Metrogas y Sinteplast), donde los beneficiarios realizan prácticas en entornos reales de trabajo.

El objetivo es que el subsidio deje de ser un ingreso permanente y se transforme en una etapa de transición hacia un empleo formal. Por ello, el Ministerio enfatizó que el presupuesto para asistencia directa se reducirá, priorizando la inversión en educación técnica y capacitación.

Requisitos y pasos para no perder el beneficio

Aunque el proceso de inscripción masiva para la nueva etapa se abrirá en los próximos meses, los titulares actuales deben cumplir con ciertos pasos preventivos para asegurar su continuidad en el sistema:

Actualización de datos: Es fundamental tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en la plataforma Mi ANSES y contar con un CBU activo registrado.

Es fundamental tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en la plataforma Mi ANSES y contar con un CBU activo registrado. Perfil en Mi Argentina: El acceso a la oferta de cursos y la gestión del voucher se realizará a través de la app Mi Argentina.

El acceso a la oferta de cursos y la gestión del voucher se realizará a través de la app Mi Argentina. Validación de identidad: Es probable que se requiera una validación biométrica para confirmar que quien asiste al curso es efectivamente el titular del programa.

Qué pasará con el monto mensual

Si bien el monto de $78.000 ha permanecido congelado durante meses, el Gobierno aún no ha confirmado si el valor del voucher educativo laboral será superior o si se mantendrá alineado con la cifra actual. Lo que sí es un hecho es que el pago estará estrictamente atado a la regularidad en el centro de formación.