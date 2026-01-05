Viviendas prefabricadas en Provincia de Buenos Aires: Cuánto cuesta el m² y modelos “llave en mano” en enero 2026

Ignacio Hernández
casas provincia de buenos aires comparativo

Arrancar el 2026 con el proyecto de la casa propia sigue siendo un desafío financiero en la Argentina. Con un costo de construcción tradicional que, según datos recientes de APYMECO y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, se mantiene en niveles históricamente altos en dólares (superando los USD 1.200 por m² para una vivienda estándar), las viviendas industrializadas y prefabricadas se consolidan como la alternativa más lógica para la clase media bonaerense.

Si estás buscando achicar tiempos de obra y congelar precios en un contexto donde la inflación en pesos, aunque desacelerada, sigue impactando en los materiales, te detallamos el panorama de precios para este verano en el AMBA y el interior de la provincia.

De no creer: cloacas colapsadas provocaron corte total de la Ruta 11 cerca de Pinamar
Mirá también:

De no creer: cloacas colapsadas provocaron corte total de la Ruta 11 cerca de Pinamar

Construcción en seco vs. tradicional: La brecha de precios hoy

viviendas prefabricadas provincia buenos aires

Lo primero que tenés que saber es que la brecha entre el ladrillo y el sistema steel framing o la madera se ha achicado, pero la ventaja financiera de la prefabricación radica en el tiempo de ejecución. Mientras una obra húmeda puede demorar de 12 a 18 meses (con el riesgo de ajuste de costos mensual), una vivienda industrializada se monta en 60 a 90 días.

A continuación, una comparativa de precios de mercado relevados en la primera semana de enero 2026 para la Provincia de Buenos Aires:

Sistema ConstructivoCosto Est. m² (Obra Gris)Costo Est. m² (Llave en Mano)Tiempo Promedio
Tradicional (Ladrillo)USD 750 – 900USD 1.100 – 1.35012 – 18 meses
Steel Framing (Acero)USD 600 – 800USD 950 – 1.2003 – 5 meses
Woodframe (Madera)USD 500 – 700USD 800 – 1.0002 – 4 meses
Premoldeada (Económica)USD 300 – 450*USD 550 – 70030 – 60 días

> Nota: Los kits básicos de premoldeadas suelen cotizarse en pesos y no incluyen platea ni terminaciones finas.

Te puede interesar: Viviendas en Provincia de Buenos Aires 2026: Nuevos listados de subasta, inscripción municipal y planes activos hoy

Modelos y tipologías: ¿Qué conseguís por tu plata?

El mercado bonaerense se ha diversificado mucho este último año. Ya no existe solo la “casita prefabricada” básica; ahora tenés opciones de alta gama que compiten estéticamente con el hormigón.

  • Línea Económica (Premoldeadas): Son las clásicas viviendas de placas de cemento o fibrocemento. Para enero 2026, un modelo estándar de 60 m² (2 dormitorios) se consigue en el rango de los $18.000.000 a $25.000.000 de pesos (kit básico). Son ideales para instalar en terrenos de la Costa Atlántica o como segunda vivienda de fin de semana.
  • Línea Media (Woodframe/Mixta): Aquí la calidad térmica mejora sustancialmente. Se utilizan paneles SIP o tirantería de madera con buena aislación. Una casa de 80 m² llave en mano ronda los USD 60.000.
  • Línea Premium (Steel Frame): Es la construcción en seco “definitiva”. Si buscás durabilidad y eficiencia energética (ahorro en luz y gas), este es el camino. El valor por metro cuadrado llave en mano difícilmente baje de los USD 950, pero te entregás una casa con prestaciones superiores a la mampostería tradicional.

Ver también: Se construyen en pocos días: cuánto cuestan las casas modulares baratas que son furor en la Provincia de Buenos Aires

Financiación: La vuelta del crédito hipotecario

Uno de los cambios más importantes respecto a años anteriores es la reactivación paulatina de herramientas financieras. Si bien las tasas siguen siendo positivas frente a la inflación, el Banco Provincia ha actualizado sus líneas de crédito para construcción.

  • Créditos UVA: Disponibles para construcción en terreno propio. Tené en cuenta que para viviendas prefabricadas, el banco suele exigir que el sistema constructivo tenga el Certificado de Aptitud Técnica (CAT) vigente. No todas las empresas de premoldeadas económicas lo tienen.
  • Financiación propia de fábrica: La mayoría de las empresas del sector (especialmente en zonas como La Plata, Pilar y Bahía Blanca) ofrecen planes de 12 a 24 cuotas fijas en pesos con un anticipo del 50% al 60%. Es la opción más rápida si no querés pasar por la calificación bancaria.

La letra chica: Costos ocultos al comprar una prefabricada

Cuando veas un anuncio en redes sociales con un precio demasiado bajo (por ejemplo, “Tu casa por $10 millones”), prestá atención a lo que no suele estar incluido y que vas a tener que pagar aparte:

  • La Platea de Fundación: Es la base de hormigón donde se apoya la casa. Calculá que te va a costar entre el 15% y el 20% del valor del kit. Es fundamental que esté bien nivelada.
  • Flete y Armado: Si comprás una vivienda en una fábrica de Zona Norte para instalarla en Tandil o Mar del Plata, el costo del flete por kilómetro puede encarecer el presupuesto final considerablemente.
  • Terminaciones: Los kits básicos suelen venir sin pisos (solo carpeta), sin pintura interior, sin grifería y sin sanitarios. El concepto “llave en mano” real debe especificar todo esto en el contrato.
  • Permisos Municipales: Aunque sea prefabricada, necesitás presentar planos. En la provincia de Buenos Aires, cada municipio tiene su código de zonificación. Verificá con un profesional antes de señar.

Dónde conviene comprar según tu zona

  • Zona Norte (Pilar, Escobar, Tigre): Fuerte presencia de Steel Framing y construcción modular de alta gama para barrios cerrados.
  • Zona Sur y Oeste: Mayor oferta de premoldeadas económicas y construcción mixta.
  • La Plata y alrededores: Hub importante de construcción en madera y sistemas industrializados debido a la cercanía con zonas forestales y proveedores de materiales.

Si estás por firmar contrato, exigí visitar una obra terminada (no solo el showroom) para ver cómo envejecen los materiales después de uno o dos años de exposición al clima bonaerense.

El verano toma impulso: lunes agradable y suben las temperaturas
Mirá también:

El verano toma impulso: lunes agradable y suben las temperaturas
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Peaje sin barrera provincia de Buenos Aires
Adiós a los Peajes: el cambio radical que llega a las rutas bonaerenses en 2026
Provincia
clima provincia buenos aires calor verano
Clima en Provincia de Buenos Aires: aumenta la temperatura en la semana y el verano se hace sentir
Provincia
Planes Viviendas provincia de Buenos Aires
Viviendas en Provincia de Buenos Aires 2026: Nuevos listados de subasta, inscripción municipal y planes activos hoy
Provincia
control rutas bonaerenses provincia de buenos aires
Aumento de multas y controles en rutas: cuánto cuesta cada infracción y dónde están los nuevos radares este Verano 2026
Provincia
programas de empleo 2026 argentina
Programas de Empleo con inscripción abierta en 2026: Cómo anotarse
Sociedad
multas por patente provincia buenos aires 2026
Infracciones en Provincia de Buenos Aires 2026: Nuevos valores y cómo consultar tu deuda por patente hoy
Provincia
aumento alquileres 2026 calcular
Alquileres enero 2026: cuánto tenés que pagar de aumento y cómo calcular el ajuste según tu contrato
Sociedad

Más leídas