Viviendas prefabricadas en Provincia de Buenos Aires: Cuánto cuesta el m² y modelos “llave en mano” en enero 2026

Arrancar el 2026 con el proyecto de la casa propia sigue siendo un desafío financiero en la Argentina. Con un costo de construcción tradicional que, según datos recientes de APYMECO y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, se mantiene en niveles históricamente altos en dólares (superando los USD 1.200 por m² para una vivienda estándar), las viviendas industrializadas y prefabricadas se consolidan como la alternativa más lógica para la clase media bonaerense.

Si estás buscando achicar tiempos de obra y congelar precios en un contexto donde la inflación en pesos, aunque desacelerada, sigue impactando en los materiales, te detallamos el panorama de precios para este verano en el AMBA y el interior de la provincia.

Construcción en seco vs. tradicional: La brecha de precios hoy

Lo primero que tenés que saber es que la brecha entre el ladrillo y el sistema steel framing o la madera se ha achicado, pero la ventaja financiera de la prefabricación radica en el tiempo de ejecución. Mientras una obra húmeda puede demorar de 12 a 18 meses (con el riesgo de ajuste de costos mensual), una vivienda industrializada se monta en 60 a 90 días.

A continuación, una comparativa de precios de mercado relevados en la primera semana de enero 2026 para la Provincia de Buenos Aires:

Sistema Constructivo Costo Est. m² (Obra Gris) Costo Est. m² (Llave en Mano) Tiempo Promedio Tradicional (Ladrillo) USD 750 – 900 USD 1.100 – 1.350 12 – 18 meses Steel Framing (Acero) USD 600 – 800 USD 950 – 1.200 3 – 5 meses Woodframe (Madera) USD 500 – 700 USD 800 – 1.000 2 – 4 meses Premoldeada (Económica) USD 300 – 450* USD 550 – 700 30 – 60 días

> Nota: Los kits básicos de premoldeadas suelen cotizarse en pesos y no incluyen platea ni terminaciones finas.

Modelos y tipologías: ¿Qué conseguís por tu plata?

El mercado bonaerense se ha diversificado mucho este último año. Ya no existe solo la “casita prefabricada” básica; ahora tenés opciones de alta gama que compiten estéticamente con el hormigón.

Línea Económica (Premoldeadas): Son las clásicas viviendas de placas de cemento o fibrocemento. Para enero 2026, un modelo estándar de 60 m² (2 dormitorios) se consigue en el rango de los $18.000.000 a $25.000.000 de pesos (kit básico). Son ideales para instalar en terrenos de la Costa Atlántica o como segunda vivienda de fin de semana.

Son las clásicas viviendas de placas de cemento o fibrocemento. Para enero 2026, un modelo estándar de se consigue en el rango de los (kit básico). Son ideales para instalar en terrenos de la Costa Atlántica o como segunda vivienda de fin de semana. Línea Media (Woodframe/Mixta): Aquí la calidad térmica mejora sustancialmente. Se utilizan paneles SIP o tirantería de madera con buena aislación. Una casa de 80 m² llave en mano ronda los USD 60.000 .

Aquí la calidad térmica mejora sustancialmente. Se utilizan paneles SIP o tirantería de madera con buena aislación. Una casa de llave en mano ronda los . Línea Premium (Steel Frame): Es la construcción en seco “definitiva”. Si buscás durabilidad y eficiencia energética (ahorro en luz y gas), este es el camino. El valor por metro cuadrado llave en mano difícilmente baje de los USD 950, pero te entregás una casa con prestaciones superiores a la mampostería tradicional.

Financiación: La vuelta del crédito hipotecario

Uno de los cambios más importantes respecto a años anteriores es la reactivación paulatina de herramientas financieras. Si bien las tasas siguen siendo positivas frente a la inflación, el Banco Provincia ha actualizado sus líneas de crédito para construcción.

Créditos UVA: Disponibles para construcción en terreno propio. Tené en cuenta que para viviendas prefabricadas, el banco suele exigir que el sistema constructivo tenga el Certificado de Aptitud Técnica (CAT) vigente. No todas las empresas de premoldeadas económicas lo tienen.

Disponibles para construcción en terreno propio. Tené en cuenta que para viviendas prefabricadas, el banco suele exigir que el sistema constructivo tenga el vigente. No todas las empresas de premoldeadas económicas lo tienen. Financiación propia de fábrica: La mayoría de las empresas del sector (especialmente en zonas como La Plata, Pilar y Bahía Blanca) ofrecen planes de 12 a 24 cuotas fijas en pesos con un anticipo del 50% al 60%. Es la opción más rápida si no querés pasar por la calificación bancaria.

La letra chica: Costos ocultos al comprar una prefabricada

Cuando veas un anuncio en redes sociales con un precio demasiado bajo (por ejemplo, “Tu casa por $10 millones”), prestá atención a lo que no suele estar incluido y que vas a tener que pagar aparte:

La Platea de Fundación: Es la base de hormigón donde se apoya la casa. Calculá que te va a costar entre el 15% y el 20% del valor del kit. Es fundamental que esté bien nivelada.

Es la base de hormigón donde se apoya la casa. Calculá que te va a costar entre el del valor del kit. Es fundamental que esté bien nivelada. Flete y Armado: Si comprás una vivienda en una fábrica de Zona Norte para instalarla en Tandil o Mar del Plata, el costo del flete por kilómetro puede encarecer el presupuesto final considerablemente.

Si comprás una vivienda en una fábrica de Zona Norte para instalarla en Tandil o Mar del Plata, el costo del flete por kilómetro puede encarecer el presupuesto final considerablemente. Terminaciones: Los kits básicos suelen venir sin pisos (solo carpeta), sin pintura interior, sin grifería y sin sanitarios. El concepto “llave en mano” real debe especificar todo esto en el contrato.

Los kits básicos suelen venir sin pisos (solo carpeta), sin pintura interior, sin grifería y sin sanitarios. El concepto “llave en mano” real debe especificar todo esto en el contrato. Permisos Municipales: Aunque sea prefabricada, necesitás presentar planos. En la provincia de Buenos Aires, cada municipio tiene su código de zonificación. Verificá con un profesional antes de señar.

Dónde conviene comprar según tu zona

Zona Norte (Pilar, Escobar, Tigre): Fuerte presencia de Steel Framing y construcción modular de alta gama para barrios cerrados.

Fuerte presencia de Steel Framing y construcción modular de alta gama para barrios cerrados. Zona Sur y Oeste: Mayor oferta de premoldeadas económicas y construcción mixta.

Mayor oferta de premoldeadas económicas y construcción mixta. La Plata y alrededores: Hub importante de construcción en madera y sistemas industrializados debido a la cercanía con zonas forestales y proveedores de materiales.

Si estás por firmar contrato, exigí visitar una obra terminada (no solo el showroom) para ver cómo envejecen los materiales después de uno o dos años de exposición al clima bonaerense.