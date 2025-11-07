Viernes inestable y con lluvias en gran parte de la provincia: ¿y el “finde”?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 7 de noviembre anticipa una jornada gris, húmeda y con lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio bonaerense. Las precipitaciones afectarán especialmente el centro y norte de la provincia, con mayor intensidad durante la tarde.

──────────────────────────

Condiciones meteorológicas previstas

──────────────────────────

Según el organismo nacional, las primeras horas del día estarán dominadas por lloviznas aisladas y cielo cubierto. Con el correr de la mañana, la inestabilidad irá en aumento y se prevé que las lluvias más fuertes se registren después de las 14:00 horas, pudiendo estar acompañadas por ráfagas y actividad eléctrica en algunas localidades del interior bonaerense.

Las temperaturas se mantendrán en niveles moderados, con mínimas de 14 grados y máximas cercanas a los 19. El viento soplará desde el sector Este, aportando mayor humedad y sensación térmica más baja.

──────────────────────────

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

──────────────────────────

El SMN recomienda tomar precauciones ante posibles tormentas y acumulación de agua:

Evitar actividades al aire libre.

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües.

Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Seguir los informes oficiales y tener a mano una mochila de emergencia con elementos básicos como linterna, documentos y teléfono celular cargado.

──────────────────────────

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

──────────────────────────

El sábado continuará con lluvias intermitentes y descenso de temperatura, que oscilará entre los 11 y 20 grados.

El panorama comenzará a mejorar el domingo, cuando las condiciones se tornen más estables y las temperaturas asciendan gradualmente, alcanzando una máxima cercana a los 24 grados.

Hacia el lunes, el clima se presentará más templado y con cielo parcialmente despejado, con registros que podrían llegar a los 26 grados en varios puntos de la provincia. El SMN anticipa que esta tendencia agradable se mantendrá durante la mayor parte de la semana próxima.