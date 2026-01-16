Viernes con temperaturas agradables en la provincia de Buenos Aires: cómo estará el fin de semana

Con el avance de la segunda quincena del primer mes del año, las condiciones meteorológicas comienzan a mostrar una mejora sostenida en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con jornadas más estables y temperaturas elevadas, aunque sin registros extremos.

De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cierre de la semana estará marcado por buen tiempo, con cielo entre parcialmente y ligeramente nublado en distintas regiones del territorio bonaerense.

Para este viernes se prevén temperaturas agradables, con mínimas cercanas a los 17 grados y máximas que alcanzarán los 29 grados.

Fin de semana con estabilidad y aumento térmico

El sábado se presentará con condiciones mayormente favorables en la provincia. Durante la madrugada se espera cielo ligeramente nublado, pasando a algo nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde.

Hacia la noche, el cielo tenderá a presentarse mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 32 grados de máxima, marcando un ascenso térmico propio de esta etapa del verano.

Para el domingo, el panorama continuará siendo estable. Se anticipa cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, con mejoras hacia la tarde y la noche, cuando se prevé cielo parcialmente nublado. El termómetro se moverá entre los 18 y los 28 grados.

De esta manera, la segunda quincena de enero avanza en la provincia de Buenos Aires con condiciones típicamente veraniegas, combinando calor moderado y buen tiempo, un escenario favorable tanto para las actividades al aire libre como para el desarrollo de la temporada estival.