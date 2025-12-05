Viernes con alerta por tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires

Después de varias jornadas marcadas por temperaturas extremas, finalmente este viernes 5 gran parte de la provincia de Buenos Aires experimentó el tan esperado alivio térmico. En numerosos distritos, las lluvias se hicieron presentes desde el amanecer, aportando una marcada disminución de la temperatura y un respiro frente al intenso calor de la víspera.

Alerta amarillo del SMN: qué significa y a qué zonas alcanza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para un amplio sector bonaerense que abarca el corredor de la Autovía 2 y gran parte de la costa atlántica, zonas que verán incrementada la inestabilidad durante la jornada. Este escenario podría complicar la circulación de quienes inicien el viaje por el último fin de semana largo del año, dado que el lunes 8 es feriado.

Según el SMN, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrán estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo en forma ocasional, ráfagas que podrían superar los 70 km/h en sectores puntuales y lluvias intensas en cortos períodos. Se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de valores superiores de manera localizada.

Qué significa un alerta amarillo

El alerta amarillo indica la presencia de fenómenos meteorológicos que, sin representar un riesgo severo, pueden generar dificultades temporarias y afectar actividades cotidianas. Implica la necesidad de mantenerse informado, tomar precauciones y estar atento a cambios bruscos en el tiempo.

Recomendaciones para quienes viajen o circulen por rutas bonaerenses

Reducir la velocidad ante condiciones de lluvia o ráfagas fuertes.

Evitar maniobras bruscas y mantener distancia de frenado.

No detenerse sobre banquinas inundadas o bajo árboles ante presencia de descargas eléctricas.

Verificar estado de limpiaparabrisas, luces y neumáticos antes de iniciar el viaje.

Consultar el estado de las rutas y los avisos del SMN antes de salir.

El tiempo para el fin de semana

Sábado 6:

Se espera un moderado descenso térmico. La mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 30, con viento del sudeste, ráfagas por la tarde que podrían llegar a los 50 km/h y cielo mayormente nublado.

Domingo 7:

El ambiente será más templado. La mínima descenderá a 18 grados y la máxima se ubicará en 27. El cielo permanecerá mayormente nublado, con viento del este y sin probabilidad de lluvias, lo que favorecerá el retorno de condiciones más estables.