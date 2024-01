Video Viral: La vicepresidenta visitó el festival de Jesús María y tuvo un polémico recibimiento

Ayer por la noche, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, visitó la 58° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba.

La mandataria fue al lugar para brindarle “una muestra de agradecimiento al pueblo de Córdoba, que votó a Javier Milei“.

La presidenta de la Cámara de Senadores fue recibida por el presidente de la Comisión Directiva del evento, Juan López, quien la guió hasta el palco de autoridades.

En ese momento, Los Carabajal estaban tocando en el escenario y el cantautor Peteco Carabajal expresó: “No se paren que no ha llegado nadie“. El músico insistió con su frase, ninguneando a la mandataria: “No ha llegado nadie“.

Villarruel ignoró el ataque del músico y se dirigió a los productores agropecuarios destacando el sacrificio que están realizando. Al abandonar el evento, la vicepresidenta saludó a un grupo de personas reunidas en la parte trasera del anfiteatro.