Video viral: Una "cadena humana" ayudó a salvar a 300 delfines que estaban varados cerca de Las Grutas

William Faulkner, el gran escritor norteamericano, premio Nobel de Literatura y autor de clásicos como "El sonido y la furia", decía que el espíritu humano es capaz de las peores atrocidades pero también de las hazañas más grandes.

Esto acaba de quedar confirmado con los 300 delfines que fueron rescatados en las costas del Puerto San Antonio, a 65 kilómetros de las playas de Las Grutas, provincia de Río Negro.

Los mamíferos habían quedado varados tras huir de un posible ataque de orcas. El operativo rescate fue posible gracias a una "cadena humana".

Alerta y reacción inmediata

Agustín Sánchez, responsable de un parador de la zona y organizador de avistajes marinos, se dio cuenta lo que ocurría y, junto a vecinos y turistas, organizó una "cadena humana" para devolver al mar a los delfines, que estaban atrapados en la playa.





El hombre confesó: "Cuando un delfín queda varado lo ideal es sacarlo con una camilla con agujeros para las aletas, que no teníamos. Pero como los agarramos antes de que quedaran en seco, el peso se alivianaba y podíamos empujarlos al agua".

El operativo fue exitoso y, por suerte, no se tuvo que lamentar la pérdida de ningún ejemplar. Sánchez reconoció: "Fue un poco desprolijo todo, podemos aprender todos para que se coordine mejor el trabajo, pero miremos lo bueno: logramos que pasaran por el canal". A continuación, mirá el video.

Imposible no emocionarse

Agustín contó: "Hay una imagen que me quedó grabada: los delfines que lograban pasar no se iban, se quedaban esperando al resto del grupo. Era impresionante ver eso. Había muchas madres con sus crías. Saltaban de felicidad cuando volvían a estar juntos. No me lo olvido más". A continuación, mirá el video.

Todo fue registrado por Sebastián Leal, un habitante de Las Grutas que, con su drone, logró captar impactantes imágenes desde el aire: "Un día largo de espera para ver que los delfines puedan regresar a mar abierto. A última hora, por motivos de luz no se podía ver si habían podido volver".

Ayer por la mañana se realizó un nuevo patrullaje en la zona que arrojó "resultados negativos de delfines varados".