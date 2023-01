Crimen de Fernando: Se filtró el feroz castigo que preparan los presos para recibir a los rugbiers en la cárcel

Muchas personas se preguntan que sucederá en la cárcel si los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa son condenados y se ven obligados a sumarse a la población penitenciaria general.

Un testimonio de primera mano.

"El Sopa", un ex condenado, habló en Crónica TV y fue muy sincero sobre la "bienvenida tumbera" que les espera a los jóvenes.

"Ahora se están mandando en cana entre ellos porque se les hunde el barco. Acá es sálvense quién pueda. Me interesa decirles lo que les espera atrás de los muros y las rejas", arrancó el hombre.

Y agregó: "En cana van a ir todos, a mí no me interesa si van 10, 20 o 30 años presos. A mí lo que me interesa es que mataron a un pibe como a un perro".

El hombre fue sincero: "Lo que defina la Justicia, que les den o no les den perpetua, a mí no me importa, porque yo no soy ortiva y no soy buchón. Yo estuve preso, tengo códigos. Que se banquen las que se les venga".

"El Sopa" remarcó: "Todos los presos no tienen los beneficios de estas ratas que mataron a un pibe. Entre 10 lo mataron a sangre fría".

Bienvenida tumbera: cómo será el recibimiento de los presos a los rugbiers

El ex convicto señaló: "No te van a recibir con una alfombra roja si mataste a un pibe o violaste a una piba. No te van a esperar con una torta si matas a un pibe entre diez, no te van a aplaudir".

"El Sopa" indicó que adentro de la cárcel "saben todo". "Por qué entraste, la causa, todo. Estos pibes van a bailar al ritmo del compadre".

El ex preso señaló que nos los van a asesinar, pero si a atacar con cuchillos o "facas": "No los van a matar, pero los van a quebrar".

Y agregó: "Los van a hacer lavar táper, lavar ropa. El sistema es así, le guste a quien le guste. Los van a hacer bailar con ropa interior. Está bien, porque ellos no tuvieron códigos con el pibe que mataron peor que a un perro".

"El Sopa" reconoció que si a alguien "se le va la mano, si los matan se hacen cargo los pibes. Causa interna se le llama a eso. Hay muchos pibes que están con 30, 40 o 50 años y que no les importa nada".