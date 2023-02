Video viral: la heroica lucha de un hombre contra los malvivientes que intentaron secuestrar a su hijo

Los padres son capaces de hacer cualquier cosa por su familia, y eso quedó demostrado en el enfrentamiento entre un hombre y los delincuentes que intentaron llevarse a su hijo de 9 años.

La fuerza del amor

Todo ocurrió en un comercio de Villa General Belgrano, Córdoba, donde dos malvivientes armados entraron al local y, además de llevarse una importante suma de dinero, intentaron secuestrar al hijo del dueño.

Desesperado, pero decidido a impedir que eso ocurriera, el padre del niño se tiró sobre los hombres, poniendo en riesgo su vida.

El comerciante contó: "Fue casi media hora de pesadilla. Se manejaron con lenguaje y movimientos violentos. Sabían bien lo que hacían, se dedican a esto. No creo que hayan querido matarnos, sí asustarnos. Nos precintaron, y nos maniataron".

El hombre reveló que los delincuentes se llevaron alrededor de 850 mil pesos, y casi 9.500 dólares: "Nunca opuse resistencia. Pero cuando estaban por irse, agarraron a uno de mis hijos que todavía estaba precintado y no me pude contener. No tengo idea cómo hice para zafarme del precinto que tenía, pero en el momento que vi que se llevaban a mi hijo, perdí noción de todo". A continuación, mirá el video:

Fuga y captura

El comerciante relató: "Le saqué el arma a uno de ellos, la destrabé sin querer y le pegué un tiro al piso, o sea que el arma estaba operativa".

Los delincuentes lograron escapar, pero horas después la policía detuvo a uno de ellos. Se trata de un joven de 21 años, con domicilio en ciudad de Córdoba, que tenía en su poder parte de lo robado y un revólver.

El otro malviviente sigue prófugo.