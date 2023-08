El llanto de un carnicero que no quiere aumentar sus precios: "Me da pena que un jubilado saque sus monedas"

Los resultados de las elecciones PASO 2023 tuvieron un fuerte impacto en los precios, que sufrieron un alza inesperada en diferentes rubros.

Un carnicero del barrio porteño de Caballito se quebró en llanto al confesar que prefiere mantener sus precios antes que ver a los jubilados luchando por pagarle la cuenta.

Una historia conmovedora

En el video, que se viralizó, el hombre cuenta: "A veces me la aguanto. Me da pena la gente, pero bueno, no voy a bajar los brazos, sea el que sea que esté de presidente. Gracias a Dios trabajé toda mi vida y nunca dependí de ningún presidente".

El carnicero expresó: "Que hagan lo que quieran con el país, pero se tienen que dar cuenta. Me da pena por la gente. Me da pena que venga un jubilado a sacar sus monedas para pagarte un churrasco 800 pesos".

El hombre cerró diciendo: "La estoy luchando. Hay veces que ni duermo, pero la sigo luchando".

A continuación, mirá el video.