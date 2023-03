El Kun Agüero destrozó a Alberto Fernández y el video se volvió viral: "¡Habla bien!"

Sergio el Kun Agüero se mostró muy enojado con el discurso que dio el Presidente durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

Muy irónico

Agüero cuestionó duramente a Fernández por su forma de expresarse: "¿Por qué grita así? No sé. Por qué no habla (en voz baja y calma): 'Nosotros estamos pensando poder cambiar la Argentina y creemos que lo mejor sería empezar con el tema de la seguridad o empezamos con el tema de la educación, estamos trabajando'".

El ex jugador le dijo al Presidente: "¡Hablá bien! Yo creo que es así. No sé, digo eh. Pero: '¡Que nosotros!'. ¡Pará (de gritar)!. No puede ser". Mirá el video a continuación:

El video que el jugador subió a sus redes sociales rápidamente se viralizó y generó fuertes reacciones, tanto a favor como en contra.