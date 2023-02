Influencer confesó que se enamoró de uno de los rugbiers detenidos y generó polémica

Los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa ya recibieron su sentencia y constantemente son cuestionados en las redes sociales por muchísimas personas.

Por eso sorprendió muchísimo la reacción de una reconocida influencer que confesó estar enamorada de uno de los asesinos.

Una confesión totalmente inesperada

Julieta escribió en sus redes sociales: "Estoy enamorada de uno de los rugbiers. Perdón gente, necesito descargarme con alguien y que me den sus opiniones".





La joven se sinceró: "Estoy enamorada de Blas Cinalli, pero mucho, al punto de que sueño con ese chabón. Me parece hermoso, tengo fantasías con él. Sé que no me puedo enamorar de un asesino, que está preso, pero lo amo. No me juzguen. Me puse muy mal. Son chicos de mi edad, me pongo en el lugar de ellos".

Blas Cinalli.

Repudio y defensa

Muchas personas salieron a cuestionar públicamente a Julieta, y esto obligó a la veinteañera a escribir un nuevo mensaje para justificarse.

La influencer se sinceró: "Jamás pensé que iban a llegarme tantos comentarios, que se iba a hacer tan viral. No quiero tener problemas, me hacen mal las críticas de gente que no conozco. No es mi culpa sentir atracción por él. Para muchos, para la sociedad, está mal que un preso rehaga su vida amorosa. No sé. Además, quiero aclarar que no apoyo lo que hicieron; solo dije que me gustaba mucho Blas".